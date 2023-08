Explosión en gasolinera deja al menos 35 muertos

Víctimas mortales

De acuerdo con The Associated Press, el Ministerio de Salud de Rusia dijo que 115 personas resultaron heridas por las incesantes llamas.

Tras el incidente, declararon que el fuego provocó que 35 de las víctimas murieron, incluidos tres niños, quienes no fueron identificados.

«Un total de 65 de los heridos, incluidos 16 niños, permanecían hospitalizados», declaró el Ministerio de Salud y citó AP.

Entre las novedades, se confirmó que once personas, incluidos dos niños, se encuentran en estado grave, según The Associated Press.