¿Esperas que bajen las tasas hipotecarias para refinanciar? lo que debes saber

La Reserva Federal recortó su tasa por tercera vez en 2025.

Las tasas hipotecarias ya disminuyeron este año.

Propietarios evalúan si es momento de refinanciar tu préstamo hipotecario.

Las tasas han bajado durante el año y muchos propietarios se preguntan si deben refinanciar ahora o esperar.

Aunque los recortes de la Reserva Federal no afectan directamente al mercado hipotecario, sí han creado un ambiente más favorable. Las tasas actuales son más bajas que hace un año, pero expertos advierten que no caerán mucho más.

Para la comunidad hispana, la decisión puede representar estabilidad financiera o miles de dólares en ahorros futuros.

Refinanciar tu préstamo hipotecario: cómo saber si es el momento correcto

Freddie Mac reportó que la tasa fija a 30 años pasó de 6.91% a 6.19%, mientras que la tasa a 15 años está en 5.44%. Además, por segunda semana consecutiva después del Día de Acción de Gracias, bajan las tasas hipotecarias.

Los expertos aseguran que no habrá fluctuaciones grandes durante el próximo año. Realtor.com calcula tasas promedio de 6.30% en 2026, un nivel muy cercano al actual.

“Las personas que están esperando que las tasas sean mucho más bajas se van a sentir decepcionadas”, dijo Jonathan Miller, director ejecutivo de Miller Samuel Real Estate.