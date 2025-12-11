¿Esperas que bajen las tasas hipotecarias para refinanciar? lo que debes saber
Publicado el 12/11/2025 a las 10:27
- La Reserva Federal recortó su tasa por tercera vez en 2025.
- Las tasas hipotecarias ya disminuyeron este año.
- Propietarios evalúan si es momento de refinanciar tu préstamo hipotecario.
Las tasas han bajado durante el año y muchos propietarios se preguntan si deben refinanciar ahora o esperar.
Aunque los recortes de la Reserva Federal no afectan directamente al mercado hipotecario, sí han creado un ambiente más favorable. Las tasas actuales son más bajas que hace un año, pero expertos advierten que no caerán mucho más.
Para la comunidad hispana, la decisión puede representar estabilidad financiera o miles de dólares en ahorros futuros.
Refinanciar tu préstamo hipotecario: cómo saber si es el momento correcto
Freddie Mac reportó que la tasa fija a 30 años pasó de 6.91% a 6.19%, mientras que la tasa a 15 años está en 5.44%. Además, por segunda semana consecutiva después del Día de Acción de Gracias, bajan las tasas hipotecarias.
Los expertos aseguran que no habrá fluctuaciones grandes durante el próximo año. Realtor.com calcula tasas promedio de 6.30% en 2026, un nivel muy cercano al actual.
“Las personas que están esperando que las tasas sean mucho más bajas se van a sentir decepcionadas”, dijo Jonathan Miller, director ejecutivo de Miller Samuel Real Estate.
Ahorros potenciales si decides refinanciar tu préstamo hipotecario
Por ejemplo:
- Monoto de hipoteca: $350,000
- Tasa actual: 6.75%
- Nueva tasa: 6.25%
- Ahorro mensual: $115
- Ahorro total en intereses: $41,429
Incluso con costos de cierre de alrededor de $5,000, el ahorro es considerable.
Para familias hispanas que lidian con presupuestos ajustados, una reducción del pago mensual puede aliviar deudas, permitir más ahorro o enfrentar emergencias sin poner en riesgo la vivienda.
Impacto para compradores y propietarios latinos
Los propietarios hispanos que compraron vivienda cuando las tasas rondaban el 7% ahora pueden obtener pagos más manejables. La estabilidad que trae una tasa más baja es especialmente valiosa para hogares multigeneracionales o trabajadores con ingresos variables.
Refinanciar también permite reorganizar finanzas, mejorar crédito o liberar recursos para educación, salud o ahorro.
Qué sigue
Si bajan las tasas hipotecarias ocasionalmente durante el año, los movimientos serán leves.
Expertos recomiendan refinanciar cuando puedas reducir la tasa entre 0.50% y 0.75%. Antes de tomar la decisión, conviene consultar con un asesor financiero y comparar prestamistas con costos de cierre bajos.