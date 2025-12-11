Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » ¿Esperas que bajen las tasas hipotecarias para refinanciar? lo que debes saber

¿Esperas que bajen las tasas hipotecarias para refinanciar? lo que debes saber

Refinanciar tu préstamo hipotecario podría ayudarte a aprovechar la baja en tasas de interés y reducir tu pago mensual de forma sostenible.
Por 
2025-12-11T15:27:37+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/11/2025 a las 10:27

  • La Reserva Federal recortó su tasa por tercera vez en 2025.
  • Las tasas hipotecarias ya disminuyeron este año.
  • Propietarios evalúan si es momento de refinanciar tu préstamo hipotecario.

Las tasas han bajado durante el año y muchos propietarios se preguntan si deben refinanciar ahora o esperar.

Aunque los recortes de la Reserva Federal no afectan directamente al mercado hipotecario, sí han creado un ambiente más favorable. Las tasas actuales son más bajas que hace un año, pero expertos advierten que no caerán mucho más.

Para la comunidad hispana, la decisión puede representar estabilidad financiera o miles de dólares en ahorros futuros.

Refinanciar tu préstamo hipotecario: cómo saber si es el momento correcto

Freddie Mac reportó que la tasa fija a 30 años pasó de 6.91% a 6.19%, mientras que la tasa a 15 años está en 5.44%. Además, por segunda semana consecutiva después del Día de Acción de Gracias, bajan las tasas hipotecarias.

Los expertos aseguran que no habrá fluctuaciones grandes durante el próximo año. Realtor.com calcula tasas promedio de 6.30% en 2026, un nivel muy cercano al actual.

“Las personas que están esperando que las tasas sean mucho más bajas se van a sentir decepcionadas”, dijo Jonathan Miller, director ejecutivo de Miller Samuel Real Estate.

Ahorros potenciales si decides refinanciar tu préstamo hipotecario

Por ejemplo:

  • Monoto de hipoteca: $350,000
  • Tasa actual: 6.75%
  • Nueva tasa: 6.25%
  • Ahorro mensual: $115
  • Ahorro total en intereses: $41,429

Incluso con costos de cierre de alrededor de $5,000, el ahorro es considerable.

Para familias hispanas que lidian con presupuestos ajustados, una reducción del pago mensual puede aliviar deudas, permitir más ahorro o enfrentar emergencias sin poner en riesgo la vivienda.

Impacto para compradores y propietarios latinos

Los propietarios hispanos que compraron vivienda cuando las tasas rondaban el 7% ahora pueden obtener pagos más manejables. La estabilidad que trae una tasa más baja es especialmente valiosa para hogares multigeneracionales o trabajadores con ingresos variables.

Refinanciar también permite reorganizar finanzas, mejorar crédito o liberar recursos para educación, salud o ahorro.

Qué sigue

Si bajan las tasas hipotecarias ocasionalmente durante el año, los movimientos serán leves.

Expertos recomiendan refinanciar cuando puedas reducir la tasa entre 0.50% y 0.75%. Antes de tomar la decisión, conviene consultar con un asesor financiero y comparar prestamistas con costos de cierre bajos.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
empleos sin experiencia en Atlanta

Empleos en Atlanta que están contratando sin experiencia y con buen sueldo
ofertas de autos nuevos y usados

Cómo elegir entre autos nuevos y usados ¿Dónde encontrar las mejores ofertas?
valor del dólar en méxico

Descubre que pasó hoy con el valor del dólar en México, Colombia y RD
impuestos al cheque del seguro social

Tu cheque del seguro social está en riesgo en estos estados ¿Sabes cuánto te pueden quitar?
ahorrar y mantener tu auto

Guía de mantenimiento: 3 consejos clave para ahorrar y mantener tu auto en buen estado