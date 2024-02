¿Quién es Reese Gonzales, el guapo protagonista de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo?

«Amo a mi familia de Ari y Dante», escribió el histrión, quien no suele compartir mucha información de su vida personal.

¿En que otras películas aparece Reese Gonzales?

Aunque podría decirse que ‘Aristóteles y Dante descubren…’ puso en el ‘ojo público’ al actor Reese Gonzales, la verdad es otra.

En el 2012, debutó de manera profesional en el cortometraje Tunnel, al que le siguieron otros cortos, como Dethroned y Lucid.

No obstante, también ha participado en series de televisión, entre las que se encuentran Young Sheldon, The Terminal List y The Birthday Boys.

Por otra parte, lo puedes encontrar en Spotify, donde suele crear diferentes playlists, con el nombre de usuario ‘reeseybabe’.