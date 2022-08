Ivonne Montero contó que su relación con sus padres no es la mejor, razón por la que se reveló que los señores no permitieron que Antonella acudiera a recibir a su mamá en la final de ‘La Casa de los Famosos 2’, sin embargo la mexicana agradeció que se hicieran cargo de ella y la cuidaran mientras estaba dentro del reality show de Telemundo.

¿La gente se conmueve por el mensaje de la venezolana?

Daniella Navarro le dejó un conmovedor post a su hija por este video: ““Ella me cambió la vida, no soy una mamá perfecta ni pretendo fingir serlo, solo soy una mamá guerrera llena de muchos defectos, pero el motor de mi vida tiene nombre y apellido, te amo hija, perdón si te fallé hija amada, lo único que tienes que entender amada hija es que el amor de tu mami es infinito, al verla fue un reinicio de vida, la casa le devolvió a una mamá más guerrera que nunca , una mamá feliz , una mamá con una humildad para reconocer sus desaciertos, pero sobre todo una mamá con una sonrisa genuina, ella es mi mundo, ella está feliz, me dio una lección , me dijo mami tú ganaste para mi los corazones”, precisó.

Y finalizó: “Me dijo no llores mamita yo te amo y ya estamos juntas hasta el infinito y más allá…Gracias a mi madre, amigas por cuidármela tanto, no me alcanzará la vida, mi hija es afortunada por tenerlas, definitivamente, si soy una mamá soltera pero rodeada de mujeres que me apoyan como el gran batallón que somos, soy afortunada por tenerlas en mi vida las amo”, escribió la venezolana. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE DANIELLA NAVARRO CON SU HIJA.