El Budismo apareció en la India, en el siglo V a.C. y adoptó la creencia en la reencarnación. Mas tarde pasó a Grecia y Roma. Algunas religiones también adoptaron esta explicación humana a los problemas que no podían entender y por eso tuvo muchos seguidores, entre algunos filósofos griegos.

La creencia en la reencarnación comienza en la India en el siglo VII a.C. Eso significa que no es tan antigua como la fe de los judíos o de los sumerios, egipcios, persas y chinos. Ninguno de estos creía en la reencarnación y por eso edificaron magníficas tumbas.

Al contrario, ellos creen en la resurrección, el judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrecció, esta creencia enseña que después de la muerte la persona vive pero no en la tierra sino con Dios en la eternidad. Aparece por primera vez en Daniel 12,2: “La multitud de los que duermen en la tumba se despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la vergüenza y el horror eterno”.

La religión judía por mucho tiempo no tubo una clara doctrina sobre lo que ocurre después de la muerte pero ciertamente no enseñaba la reencarnación ya que esa creencia surge mucho mas tarde y es incompatible con la revelación que los judíos habían recibido de Dios.

Reencarnación: ¿Hay vida después de la muerte?

De acuerdo con el medio El Confidencial, un hombre pasó 20 minutos muerto. “Aún no era mi hora”, fue lo que dijo el sujeto. Le estaban operando tras un accidente de esquí, pero las cosas se complicaron y se vio fuera de su cuerpo, con una presencia siempre a su lado que él está convencido de que era Dios.

Scott Drummond contó su historia a una de sus vecinas, que a partir de su relato puso en marcha la web Prioritize Your Life. Recuerda que escuchó claramente cómo la enfermera gritaba “¡lo he matado!” Lo siguiente fue una sensación extraña en el brazo y encontrarse flotando sobre su cuerpo mientras miraba a la mesa de operaciones: “Vi cada uno de los puntos de sutura que me pusieron”.