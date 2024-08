Confirman reembolsos de $500 dólares para residentes de Nueva Jersey en agosto; ¿Quiénes lo recibirán?

Los propietarios podrán recibir hasta $1,500 dólares, mientras que los inquilinos recibirán $500 dólares como reembolso, ‘Save My Taxes’.

Este reembolso proporcionará alivio del impuesto a la propiedad a los ciudadanos que posean una propiedad en el estado y cuyo ingreso anual no supere los $500,000.

Se recomienda a los beneficiarios que no compartan su información sensible en ningún portal no oficial para evitar fraudes.

Los propietarios mayores son uno de los principales grupos elegibles. Además, los jubilados con ingresos menores a $500,000 también podrán recibir el reembolso.

Asimismo, los ciudadanos de 65 años o más que poseen una propiedad y han pagado los impuestos correspondientes son elegibles.

Además, los residentes permanentes de Nueva Jersey o aquellos que han vivido en el estado durante aproximadamente diez años pueden solicitar el reembolso.