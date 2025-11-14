Gobierno de Trump demanda a California por su plan de redistribución electoral
Publicado el 11/13/2025 a las 19:23
El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este jueves al estado de California luego de la aprobación de un nuevo plan de redistribución de distritos electorales que, según la Casa Blanca, otorgaría cinco escaños adicionales al Partido Demócrata en el Congreso y violaría la Constitución por un supuesto sesgo racial a favor de la población latina.
La acción judicial se produce tras la aprobación de la Proposición 50 el pasado 4 de noviembre, cuando el 64,4 % de los votantes californianos respaldó una modificación temporal de los mapas electorales, una decisión que profundizó las tensiones entre la Casa Blanca y el gobernador demócrata Gavin Newsom.
El Gobierno federal sostiene que el nuevo diseño electoral impulsado por California fue estructurado con criterios raciales y que busca beneficiar al Partido Demócrata justo antes de las elecciones de medio término de 2026.
Redistribución electoral en California desata demanda del Gobierno Trump
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) argumentó en su demanda que existen “numerosas pruebas” de que la Legislatura de California creó un mapa dominado por población latina y consideraciones raciales que, a juicio del Gobierno, violan la Cláusula de Protección de Igualdad.
La fiscal general Pamela Bondi, en una nota de prensa difundida por el DOJ, afirmó que el plan californiano constituye “un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático”, señalando que la propuesta no respeta las normas electorales establecidas a nivel federal.
Bondi también criticó directamente al gobernador Gavin Newsom. A quien acusó de impulsar un esquema diseñado para consolidar “el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos”. En referencia al impacto que tendrían los nuevos distritos sobre zonas tradicionalmente republicanas.
El fiscal federal para California, Bill Essayli, aseguró que el Gobierno actuó con rapidez para impedir que los nuevos mapas —a los que calificó de ilegales— se apliquen en las próximas elecciones legislativas.
¿Cómo se llegó a este punto?
La demanda presentada ante el Tribunal de EE.UU. para el Distrito Central de California forma parte de un conflicto político más amplio. Entre la administración de Trump y el gobierno estatal, liderado por Newsom, quien ha sido un fuerte opositor de las políticas federales en materia electoral.
El enfrentamiento se intensificó luego de que Newsom, acompañado por figuras demócratas de alto perfil como el expresidente Barack Obama. Promoviera abiertamente el voto a favor de la Proposición 50 para avanzar con la redistribución, presentada como una respuesta a los cambios impulsados por los republicanos en Texas.
En ese estado, los legisladores republicanos están presionando para adoptar un mapa que garantice al menos cinco escaños adicionales para su partido. Lo que facilitaría mantener la mayoría en la Cámara Baja en 2026.
Tras la negativa del Gobierno federal de detener la redistribución en California —que normalmente se realiza cada diez años con base en el censo—. Las autoridades estatales procedieron con la implementación del nuevo plan, que afectaría áreas republicanas, especialmente el Valle Central, una zona agrícola clave.
¿Por qué importa?
La Casa Blanca había advertido desde el inicio que llevaría a la Justicia el plan aprobado por los votantes de California. En contraste con el de Texas, donde los cambios fueron avalados por una legislatura dominada por republicanos.
Los esfuerzos por redibujar distritos no se limitan a California y Texas, según la agencia Efe.
Más de diez estados con gobiernos republicanos han aprobado o están impulsando modificaciones similares antes de las elecciones de medio término. Mientras que estados con gobiernos demócratas comienzan a seguir el ejemplo californiano para contrarrestar la estrategia republicana.