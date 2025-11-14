Gobierno de Trump demanda a California por su plan de redistribución electoral

Trump demanda redistribución californiana

DOJ acusa sesgo racial

Proposición 50 desata conflicto

El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este jueves al estado de California luego de la aprobación de un nuevo plan de redistribución de distritos electorales que, según la Casa Blanca, otorgaría cinco escaños adicionales al Partido Demócrata en el Congreso y violaría la Constitución por un supuesto sesgo racial a favor de la población latina.

La acción judicial se produce tras la aprobación de la Proposición 50 el pasado 4 de noviembre, cuando el 64,4 % de los votantes californianos respaldó una modificación temporal de los mapas electorales, una decisión que profundizó las tensiones entre la Casa Blanca y el gobernador demócrata Gavin Newsom.

El Gobierno federal sostiene que el nuevo diseño electoral impulsado por California fue estructurado con criterios raciales y que busca beneficiar al Partido Demócrata justo antes de las elecciones de medio término de 2026.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) argumentó en su demanda que existen “numerosas pruebas” de que la Legislatura de California creó un mapa dominado por población latina y consideraciones raciales que, a juicio del Gobierno, violan la Cláusula de Protección de Igualdad.

La fiscal general Pamela Bondi, en una nota de prensa difundida por el DOJ, afirmó que el plan californiano constituye “un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático”, señalando que la propuesta no respeta las normas electorales establecidas a nivel federal.

Bondi también criticó directamente al gobernador Gavin Newsom. A quien acusó de impulsar un esquema diseñado para consolidar “el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos”. En referencia al impacto que tendrían los nuevos distritos sobre zonas tradicionalmente republicanas.

El fiscal federal para California, Bill Essayli, aseguró que el Gobierno actuó con rapidez para impedir que los nuevos mapas —a los que calificó de ilegales— se apliquen en las próximas elecciones legislativas.