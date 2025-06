Senador Alex Padilla es removido a empujones de conferencia del Gobierno Trump en Los Ángeles

Según informa la agencia EFE, varios agentes sacaron por la fuerza al senador por California Alex Padilla de una conferencia de prensa del Gobierno de Donald Trump en Los Ángeles.

La escena ocurrió mientras la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, daba declaraciones sobre las recientes redadas migratorias y el arresto de sospechosos ligados a protestas.

Padilla, primer latino en representar a California en el Senado de Estados Unidos, se ha destacado como uno de los críticos más firmes de las políticas migratorias de la actual administración.

El evento, que pretendía dar una actualización oficial sobre los operativos migratorios, se convirtió en foco de controversia tras el abrupto incidente.

United States Senator Alex Padilla was representing the millions of Californians who are demanding answers to this Administration’s actions in Southern California.

This is a shameful and stunning abuse of power.pic.twitter.com/ODTNb92JE4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 12, 2025