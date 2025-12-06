La Casa Blanca evita descartar redadas migratorias durante la Copa Mundial 2026
Publicado el 12/06/2025 a las 15:30
La Casa Blanca generó preocupación al negarse públicamente a descartar redadas de control migratorio en estadios, zonas de festivales de fanáticos y áreas cercanas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La postura surgió en una conferencia de prensa del grupo de trabajo de la administración para el Mundial, donde periodistas presionaron para obtener garantías de que los fanáticos extranjeros no enfrentarían detención o deportación.
Los funcionarios no ofrecieron esas garantías.
Redadas migratorias generan tensión rumbo a Mundial 2026
La tensión creció después de que el presidente Trump amenazara con “secuestrar” el próximo sorteo para grupos.
Esa advertencia colocó a la administración en el centro del debate sobre seguridad, migración y derechos humanos.
Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Copa Mundial en la Casa Blanca, afirmó a Sky News que no hubo redadas en los partidos del Mundial de Clubes.
Declaraciones que avivaron la controversia
Según él, la percepción pública fue “una gran narrativa al respecto”.
Sin embargo, añadió que el presidente “nunca descarta nada” cuando se trata de proteger estadios, festivales y tanto a ciudadanos estadounidenses como a visitantes internacionales.
La frase reforzó la idea de que medidas migratorias agresivas siguen sobre la mesa.
El antecedente que preocupa a organizaciones civiles
La advertencia de Giuliani no cayó en el vacío.
Diversas organizaciones de defensa, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional EE.UU. y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han alertado que la Copa Mundial de 2026 podría transformarse en un escenario de riesgo para los derechos humanos.
Sus preocupaciones están relacionadas con las políticas migratorias vigentes y la posibilidad de que operativos de ICE afecten a asistentes extranjeros.
Un informe reciente de HRW detalló que ICE arrestó a más de 92,000 personas entre enero y octubre de 2025 en regiones que albergarán partidos del Mundial.
Ese dato alimentó temores de que los fanáticos internacionales puedan enfrentar un ambiente hostil o incierto al ingresar a ciudades sede.
Lo que está en juego rumbo a 2026
La negativa de la Casa Blanca a delinear límites claros sobre redadas migratorias abre preguntas sobre cómo se gestionará la seguridad sin afectar derechos básicos.
El enfoque planteado por la administración refuerza un mensaje de flexibilidad total en materia de operativos.
Para activistas y grupos civiles, esa flexibilidad resulta alarmante en un evento que atraerá a millones de visitantes.
Para los organizadores, implica navegar entre las demandas del gobierno y la necesidad de generar confianza entre los asistentes.
El debate continuará conforme avance la preparación del torneo.
A medida que se acerque 2026, las declaraciones oficiales seguirán bajo escrutinio.