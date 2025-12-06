La Casa Blanca evita descartar redadas migratorias durante la Copa Mundial 2026

Casa Blanca evita garantías

Preocupan redadas migratorias

HRW reporta arrestos masivos

La Casa Blanca generó preocupación al negarse públicamente a descartar redadas de control migratorio en estadios, zonas de festivales de fanáticos y áreas cercanas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La postura surgió en una conferencia de prensa del grupo de trabajo de la administración para el Mundial, donde periodistas presionaron para obtener garantías de que los fanáticos extranjeros no enfrentarían detención o deportación.

Los funcionarios no ofrecieron esas garantías.

Redadas migratorias generan tensión rumbo a Mundial 2026

🇺🇸 EE.UU. no descarta redadas migratorias durante el Mundial 2026, admite la Casa Blanca La celebración del torneo con sedes en Estados Unidos, Canadá y México, llega en medio de una política migratoria marcada por redadas ICE violentas, centros de detención en condiciones de… — Diario Red – América Latina (@diario_red_lat_) December 4, 2025

La tensión creció después de que el presidente Trump amenazara con “secuestrar” el próximo sorteo para grupos.

Esa advertencia colocó a la administración en el centro del debate sobre seguridad, migración y derechos humanos.

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Copa Mundial en la Casa Blanca, afirmó a Sky News que no hubo redadas en los partidos del Mundial de Clubes.