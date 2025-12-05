Redadas migratorias en Louisiana vacían comercios y profundizan el miedo en comunidades hispanas
Publicado el 12/05/2025 a las 13:42
- Redadas migratorias en Louisiana
- Comunidad vive en temor
- Operativo federal intensifica presión
En Kenner, la ciudad con mayor población hispana de Louisiana, los negocios que antes llenaban de vida sus calles lucen ahora desiertos por miedo a las redadas migratorias.
La taquería de Carmela Díaz es uno de los ejemplos más visibles de esta crisis: puertas cerradas, mesas vacías y una cocina en silencio desde hace semanas.
Emprendimientos nicaragüenses, hondureños y salvadoreños que prosperaban en la zona hoy enfrentan ventas nulas debido al temor de clientes y trabajadores a salir de casa.
“Cada vez venía menos gente”, dijo Díaz entre lágrimas, al explicar que tomó la difícil decisión de cerrar porque “no había negocio”.
Operativo federal aumenta el temor en las calles
El miércoles, convoyes de agentes federales comenzaron a recorrer las principales avenidas comerciales de Kenner como parte de una operación que busca detener a 5,000 personas.
Videos publicados por vecinos muestran arrestos frente a tiendas y obras de construcción, marcando una escena de tensión pocas veces vista en la ciudad.
El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, viajó al lugar para anunciar el inicio de la operación denominada Catahoula Crunch, en referencia al perro oficial del estado.
La presencia de agentes con equipo táctico incrementó la sensación de vulnerabilidad entre familias que ya vivían en alerta desde el aumento de controles este año.
Una comunidad marcada por dos décadas de crecimiento
La población hispana en Louisiana ha crecido de manera sostenida desde el huracán Katrina en 2005, cuando miles llegaron para trabajar en labores de reconstrucción.
Hoy, alrededor del 30 % de los residentes de Kenner son latinos que han establecido negocios, comprado viviendas y formado comunidades sólidas.
Díaz, originaria de El Salvador, llegó al estado en 2006 y logró expandir su negocio de comida hasta tener camiones y dos restaurantes físicos.
Ahora, casi todos sus establecimientos están cerrados y sobrevive haciendo entregas a domicilio para quienes temen ser detenidos por agentes federales.
Arrestos sin información clara y acusaciones de abuso
“No respetan a nadie”, afirmó Díaz, señalando que, en su experiencia, los agentes no piden documentación ni verifican identidades antes de esposar a las personas.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, docenas de arrestos ya fueron realizados en las primeras 24 horas del operativo.
“Los estadounidenses deberían poder vivir sin miedo a que delincuentes extranjeros ilegales violentos les hagan daño”, declaró la portavoz Tricia McLaughlin.
Aseguró que entre los detenidos hay personas con antecedentes de homicidio, secuestro, abuso de menores, robo y agresión, aunque no se ha revelado la lista completa.
Autoridades locales marcan distancia de la operación
La oficina del alcalde Michael Glaser, antiguo jefe de policía, evitó comentar su postura sobre el operativo y recalcó que se trata de una acción federal.
Glaser afirmó que la ciudad espera que todas las agencias actúen de manera profesional y respetuosa con la comunidad.
No obstante, la policía local participa en acuerdos que permiten retener a detenidos para una posible deportación bajo programas de ICE.
Esta cooperación ha generado preocupación adicional entre familias que temen ser detenidas incluso por infracciones menores.
El miedo impulsa decisiones drásticas entre los residentes
Sergio Pérez, ciudadano estadounidense de origen guatemalteco, confesó que teme por sus familiares que no tienen estatus legal en el país.
Dijo que, si ellos fueran deportados, estaría dispuesto a abandonar Estados Unidos pese a haber construido su vida en Kenner.
“Nos quieren fuera”, expresó. “Es como si estuvieras en casa de alguien y no te sientes bienvenido”.
Mientras las redadas continúan, las calles se vacían y crece el temor entre una comunidad que hoy enfrenta incertidumbre, pérdidas económicas y familias al borde de la separación, detalló ‘Univisión‘.