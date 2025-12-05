Redadas migratorias en Louisiana vacían comercios y profundizan el miedo en comunidades hispanas

Redadas migratorias en Louisiana

Comunidad vive en temor

Operativo federal intensifica presión

En Kenner, la ciudad con mayor población hispana de Louisiana, los negocios que antes llenaban de vida sus calles lucen ahora desiertos por miedo a las redadas migratorias.

La taquería de Carmela Díaz es uno de los ejemplos más visibles de esta crisis: puertas cerradas, mesas vacías y una cocina en silencio desde hace semanas.

Emprendimientos nicaragüenses, hondureños y salvadoreños que prosperaban en la zona hoy enfrentan ventas nulas debido al temor de clientes y trabajadores a salir de casa.

“Cada vez venía menos gente”, dijo Díaz entre lágrimas, al explicar que tomó la difícil decisión de cerrar porque “no había negocio”.

Operativo federal aumenta el temor en las calles

El miércoles, convoyes de agentes federales comenzaron a recorrer las principales avenidas comerciales de Kenner como parte de una operación que busca detener a 5,000 personas.

Videos publicados por vecinos muestran arrestos frente a tiendas y obras de construcción, marcando una escena de tensión pocas veces vista en la ciudad.

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, viajó al lugar para anunciar el inicio de la operación denominada Catahoula Crunch, en referencia al perro oficial del estado.

La presencia de agentes con equipo táctico incrementó la sensación de vulnerabilidad entre familias que ya vivían en alerta desde el aumento de controles este año.