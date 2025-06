Líderes de California y religiosos condenan redadas migratorias en iglesias

Los líderes de la ciudad de Downey y representantes religiosos locales expresaron su rechazo a las redadas migratorias que se llevaron a cabo el miércoles.

Agentes federales realizaron arrestos en varios puntos de la ciudad, según informó el concejal Mario Trujillo.

Trujillo subrayó que las redadas en lugares como Home Depot, restaurantes, iglesias y escuelas no están contribuyendo a la seguridad pública.

«Nuestra responsabilidad como funcionarios electos es la seguridad pública», afirmó Trujillo.

Pastor ​Tanya Lopez at Downey Memorial Christian Church captured this footage of presumably ICE agents arresting a man in her church parking lot. They have guns and masks and drive unmarked vehicles, making it hard to identify them a genuine law enforcement. #LosAngelesProtests pic.twitter.com/ne1j7zVjdF

— Los Angeles Patch (@LosAngelesPatch) June 12, 2025