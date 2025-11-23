Vendedores inmigrantes enfrentan redadas en Chicago

Vendedores desafían miedo migratorio

Comunidad apoya a ambulantes

Redadas afectan vida diaria

Los días en que la Patrulla Fronteriza estuvo en Chicago no alteraron la rutina de Ofelia y su esposo Rafael, quienes, pese a vivir indocumentados en Estados Unidos, continúan trabajando porque les da estabilidad emocional y económica.

En medio de redadas y vigilancia, la pareja siguió con su rutina diaria, convencida de que el miedo puede paralizar más que la propia amenaza migratoria.

Ofelia recuerda uno de los días de redadas en Chicago cuando esperó a que los agentes avanzaran unas cuadras antes de abrir su puesto de elotes y aguas frescas con sabor a pepino, piña y fresa en el corazón de la comunidad mexicana, según Telemundo.

Llevan 18 años trabajando en el mismo sitio, convencidos de que el trabajo no solo permite pagar las cuentas, sino que también los mantiene mentalmente fuertes en momentos en los que la ansiedad golpea a otras familias inmigrantes.

Redadas en Chicago revelan resistencia de inmigrantes vendedores

Ambos aseguran que la confianza en Dios los sostiene. Ella lo resume así:

“Lo único que puede tener es confianza en Dios y no tener miedo”, una frase que acompaña con la advertencia de que el miedo puede derivar en depresión y enfermedades que los inmovilizan más que cualquier operativo migratorio.

Rafael coincide al señalar que varios conocidos han caído en depresión y han dejado de salir de casa, una situación que describen como profundamente triste y que ha afectado a su comunidad durante semanas.