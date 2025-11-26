Operativos de ICE dejan cientos de detenidos en EE.UU.

Redadas masivas en EE.UU.

Cientos de migrantes detenidos

Familias viven incertidumbre

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado los operativos de redadas contra inmigrantes indocumentados en distintas regiones del país, un despliegue que ha provocado protestas en ciudades como Charlotte, Chicago, Florida y Los Ángeles, mientras el gobierno estadounidense mantiene su respaldo a estas acciones.

La medida, que refleja la política antimigratoria del presidente Trump, ha sido calificada como problemática por su impacto en los derechos de las personas en situación de movilidad que residen en territorio estadounidense.

“La telaraña de Charlotte” y los primeros efectos

Federal Agents descend on Charlotte, NC conducting “Operation Charlotte’s Web” in search of undocumented immigrants. Photographed for @GettyImagesNews pic.twitter.com/avCPGxQuWy — Ryan Murphy (@ryanjmurphy1) November 18, 2025

El operativo migratorio ejecutado por la Patrulla Fronteriza en Charlotte, Carolina del Norte, denominado “La telaraña de Charlotte”, concluyó tras dejar más de 200 detenidos en apenas cinco días, de acuerdo con autoridades locales.

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, informó el cierre del operativo en un comunicado difundido por varios medios, en el que aseguró que continuará trabajando en el futuro por la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza con la comunidad.

La operación dejó preocupación entre residentes, organizaciones y familias que reportaron un ambiente de tensión ante la presencia constante de agentes en distintos puntos del condado.