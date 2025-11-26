Operativos de ICE dejan cientos de detenidos en EE.UU.
Publicado el 11/25/2025 a las 20:06
En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado los operativos de redadas contra inmigrantes indocumentados en distintas regiones del país, un despliegue que ha provocado protestas en ciudades como Charlotte, Chicago, Florida y Los Ángeles, mientras el gobierno estadounidense mantiene su respaldo a estas acciones.
La medida, que refleja la política antimigratoria del presidente Trump, ha sido calificada como problemática por su impacto en los derechos de las personas en situación de movilidad que residen en territorio estadounidense.
“La telaraña de Charlotte” y los primeros efectos
Federal Agents descend on Charlotte, NC conducting "Operation Charlotte's Web" in search of undocumented immigrants.
— Ryan Murphy (@ryanjmurphy1) November 18, 2025
El operativo migratorio ejecutado por la Patrulla Fronteriza en Charlotte, Carolina del Norte, denominado “La telaraña de Charlotte”, concluyó tras dejar más de 200 detenidos en apenas cinco días, de acuerdo con autoridades locales.
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, informó el cierre del operativo en un comunicado difundido por varios medios, en el que aseguró que continuará trabajando en el futuro por la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza con la comunidad.
La operación dejó preocupación entre residentes, organizaciones y familias que reportaron un ambiente de tensión ante la presencia constante de agentes en distintos puntos del condado.
Chicago: detenciones y un intento de normalidad
New data reported by the Chicago Tribune finds that 97% of immigrants detained in the Trump admin's «Operation Midway Blitz» had no criminal conviction.
Don’t tell us that this isn’t targeting mainly Latinos. This is straight out of Project 2025. Thanks @democracynow. #NebDems pic.twitter.com/vijPgz8Ssa
— Nebraska Democratic Party (@NebraskaDems) November 23, 2025
En Chicago, Illinois, los operativos contra personas con estatus migratorio irregular han dejado más de 614 detenidos, gracias a la «Operación Blitz», según reportes locales.
Las dinámicas en la ciudad muestran una especie de normalidad marcada por detenciones, denuncias y la progresiva reactivación de los negocios, mientras habitantes de distintos vecindarios intentan adaptarse al nuevo contexto de vigilancia migratoria.
El incremento de los operativos ha generado inquietud entre familias, trabajadores y organizaciones comunitarias que denuncian episodios de temor y dificultades para acceder a información o asistencia legal inmediata.
Redadas de ICE en Florida, dejan a trabajadores agrícolas detenidos
En Florida, agentes de inmigración detuvieron a unos 30 trabajadores agrícolas en el condado de Collier, un operativo que dejó a decenas de familias sumidas en la incertidumbre mientras buscaban información sobre sus seres queridos.
“Sé que aquí en Collier ha sido una pesadilla tratar de encontrar a los familiares, dónde se han ido. Ha sido una pesadilla”, dijo Luna R. de Immokalee, Florida, al relatar las horas posteriores a la detención masiva.
Operativo en bodega de ropa usada en McAllen, Texas
En el sur de McAllen, Texas, familiares y testigos describieron escenas de confusión y angustia luego de que decenas de agentes federales y policías estatales rodearan varias bodegas dedicadas a la ropa usada.
De acuerdo con testimonios, seis bodegas fueron intervenidas y el operativo concluyó con la detención de más de 100 personas.
ICE realiza visitas domiciliarias en California
En California, agentes de ICE realizaron un operativo de puerta en puerta en la comunidad de Sundale, en Fremont, como parte de un programa denominado “tocar y hablar”, que incluyó visitas a varias viviendas y la recopilación de información de residentes.
Las organizaciones proinmigrantes han expresado preocupación por estos despliegues, al señalar que generan miedo generalizado y afectan la vida cotidiana de comunidades enteras en todo el país.