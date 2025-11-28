¿Cómo evitar desinformación durante redadas de inmigración?
Publicado el 11/28/2025 a las 13:49
- Verifica fuentes antes compartir
- Evita difundir información falsa
- Revisa fecha y lugar
Las recientes redadas federales de inmigración que comenzaron en septiembre en Chicago provocaron una oleada de publicaciones en redes sociales, donde vecinos preocupados alertaban sobre un presunto aumento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.
Aunque muchos de estos avisos eran precisos, otros contenían información incorrecta, según explicó Laura Rodriguez Presa, reportera senior del Chicago Tribune.
Redadas de ICE y desinformación inicial
Activistas por derechos inmigratorios comparten como verificar publicaciones sobre ICE, la migra https://t.co/zSOemWpRly
— Journal Sentinel (@journalsentinel) November 28, 2025
“Todo está sucediendo muy rápido”, dijo Rodriguez Presa.
TE PUEDE INTERESAR: Trump llama “estúpida” a reportera tras pregunta sobre tiroteo en Washington
“Cuando los miembros de la comunidad, los equipos de respuesta rápida o los funcionarios electos llegan al lugar potencial, tal vez ICE ya se haya ido de esa área … es una situación fluida.”
Según la reportera, aunque ha habido avistamientos de agentes en tribunales o ciudades cercanas, Milwaukee no ha experimentado una operación migratoria de gran escala como las reportadas en Chicago o Memphis.
Publicaciones imprecisas generan confusión
Rodriguez Presa recomendó que, cuando las personas encuentren información en línea sobre actividad migratoria en su ciudad o vecindario, se tomen el tiempo de verificar los datos antes de compartirlos.
Varias organizaciones de derechos de inmigrantes en Wisconsin —incluyendo United Migrant Opportunity Services, Forward Latino y Voces de la Frontera— coinciden en esta recomendación para evitar que información falsa genere miedo en la comunidad.
Cuando se navega por redes sociales y aparece un video sobre una posible acción de ICE, es clave revisar el origen de la publicación y la identidad de quien la comparte, señaló Luis Velasquez, organizador estatal de Voces de la Frontera.
¿Cómo verificar antes de compartir?
Una práctica esencial es confirmar si la información proviene de una organización de derechos de inmigrantes con credibilidad o de una cuenta falsa.
Si las fotos o videos no fueron capturados por alguien que presenció el hecho en tiempo real, verificar la autenticidad del incidente se complica.
La ausencia de datos como día, hora y ubicación también es una señal de alerta.
Si una publicación no incluye esta información básica, es preferible no compartirla para evitar confusiones, indicó Darryl Morin, presidente y director ejecutivo de Forward Latino.
Lo que sigue
La circulación de contenido no verificado en momentos de tensión comunitaria puede aumentar el temor entre familias inmigrantes.
Por ello, líderes y organizaciones insisten en que la verificación es un paso indispensable.
El objetivo es asegurar que la comunidad reciba información certera y útil mientras continúan los reportes sobre operativos migratorios en distintas ciudades del país.