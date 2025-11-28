¿Cómo evitar desinformación durante redadas de inmigración?

Verifica fuentes antes compartir

Las recientes redadas federales de inmigración que comenzaron en septiembre en Chicago provocaron una oleada de publicaciones en redes sociales, donde vecinos preocupados alertaban sobre un presunto aumento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.

Aunque muchos de estos avisos eran precisos, otros contenían información incorrecta, según explicó Laura Rodriguez Presa, reportera senior del Chicago Tribune.

Redadas de ICE y desinformación inicial

“Todo está sucediendo muy rápido”, dijo Rodriguez Presa.

“Cuando los miembros de la comunidad, los equipos de respuesta rápida o los funcionarios electos llegan al lugar potencial, tal vez ICE ya se haya ido de esa área … es una situación fluida.”

Según la reportera, aunque ha habido avistamientos de agentes en tribunales o ciudades cercanas, Milwaukee no ha experimentado una operación migratoria de gran escala como las reportadas en Chicago o Memphis.