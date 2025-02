Redadas de ICE desatan polémica: les detienen por hablar español.

Las nuevas redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump han generado una ola de denuncias por detenciones arbitrarias y discriminación racial.

En distintos puntos del país, ciudadanos estadounidenses han sido retenidos por agentes de inmigración sin otra razón aparente que hablar español en espacios públicos.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Milwaukee, donde una abuela y su hija, ambas de origen puertorriqueño y ciudadanas estadounidenses, fueron arrestadas en un almacén tras ser escuchadas hablando en español.

A pesar de portar la documentación que acreditaba su nacionalidad, fueron trasladadas a un centro de detención junto con un menor de tres años.

ICE is detaining Americans for speaking Spanish in public. #mericahttps://t.co/PuFW5mnrpR

— Joel Montfort (@jmontforttx) January 30, 2025