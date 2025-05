Más de 100 migrantes arrestados en obra de construcción de Florida

Las autoridades de Estados Unidos y Florida realizaron este jueves una redada que resultó en el arresto de más de 100 migrantes en Tallahassee, la capital floridana.

Los detenidos provienen de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Este operativo es el segundo de su tipo en menos de un mes en el estado, lo que ha causado una creciente preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.

Activistas de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) denunciaron la redada a través de sus redes sociales.

BREAKING! @HSITampa led teams from @EROMiami @FLHSMV @fdlepio @DEAMiamiDiv @FBIJacksonville @ATF_Tampa @USMarshalsHQ @IRSCI_Miami during the arrest of more than 100 illegal aliens (some of which were previously deported and others with criminal backgrounds) at a major… pic.twitter.com/FGLwWBW2Gr

— HSI Tampa (@HSITampa) May 29, 2025