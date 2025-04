Redada de Inmigración en restaurante de Pensilvania deja ocho detenidos

Un total de ocho personas fueron detenidas durante una redada de inmigración en el restaurante 1942 Tacos & Tequila, ubicado en Beaver County, Pensilvania, a 48 kilómetros de Pittsburgh.

El operativo, confirmado el viernes por un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue llevado a cabo el miércoles en coordinación con varias agencias federales.

El restaurante, conocido entre los residentes locales por su oferta gastronómica mexicana, fue el epicentro de una operación ejecutada por agentes de ICE, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Imágenes del lugar mostraron a los agentes federales, acompañados de una furgoneta blanca con ventanas oscurecidas, estacionada frente al restaurante, lo que generó inquietud entre transeúntes y clientes habituales.

