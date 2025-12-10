ICE deja a un niño de 7 años sin sus padres tras una redada en su casa

Redada de ICE sorprende familia

Daños visibles en la vivienda

Cuatro personas fueron detenidas

Familiares que estaban dentro de una vivienda en Burnsville denunciaron que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) allanaron la casa el sábado y detuvieron a cuatro personas.

Las imágenes de la cámara Ring muestran a más de una docena de agentes en la puerta principal de la vivienda ubicada en McAndrews Road.

Redada de ICE en casa de Burnsville

Sofía Alvarado, a través de un intérprete, afirmó que los agentes no dejaron de golpear la puerta “hasta que la echaron abajo”.

El esposo de Alvarado es dueño de la casa y alquilan la planta baja, según NBC News.

Los daños eran visibles no solo en la entrada, sino también en varias puertas de toda la casa en ambos niveles.