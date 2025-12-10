Buscar
Inicio » Lo Último » Inmigración » ICE deja a un niño de 7 años sin sus padres tras una redada en su casa

ICE deja a un niño de 7 años sin sus padres tras una redada en su casa

La redada de ICE en una vivienda de Burnsville dejó daños, detenciones y temor entre los familiares que se encontraban en la casa
Por 
2025-12-10T00:24:37+00:00
FOTO ICE.GOV

Publicado el 12/09/2025 a las 19:24

  • Redada de ICE sorprende familia
  • Daños visibles en la vivienda
  • Cuatro personas fueron detenidas

Familiares que estaban dentro de una vivienda en Burnsville denunciaron que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) allanaron la casa el sábado y detuvieron a cuatro personas.

Las imágenes de la cámara Ring muestran a más de una docena de agentes en la puerta principal de la vivienda ubicada en McAndrews Road.

Redada de ICE en casa de Burnsville

Sofía Alvarado, a través de un intérprete, afirmó que los agentes no dejaron de golpear la puerta “hasta que la echaron abajo”.

TE PUEDE INTERESAR: Illinois aprueba ley para frenar el acoso migratorio en tribunales

El esposo de Alvarado es dueño de la casa y alquilan la planta baja, según NBC News.

Los daños eran visibles no solo en la entrada, sino también en varias puertas de toda la casa en ambos niveles.

¿Cómo ocurrió el operativo?

Alvarado relató que escuchó golpes y que, junto con otros tres familiares en el piso superior, se escondió en el baño sin saber quién estaba en la puerta.

Ángel, hermano de Sofía, dijo que los agentes llevaron a su hermana, madre, hija y sobrina a la cocina y las obligaron a entregar sus teléfonos.

Ángel aseguró que todos estaban asustados, lloraban y que los agentes apuntaban con sus armas para que nadie se moviera.

Los cuatro familiares son ciudadanos estadounidenses y finalmente pudieron mostrar su documentación a los agentes.

Sofía explicó que todo comenzó cuando la pareja que alquilaba la planta baja regresaba a casa después de comprar comida.

Según su testimonio, agentes de ICE los siguieron hasta la vivienda.

Las detenciones y el impacto en la familia

Las imágenes de la cámara muestran a agentes deteniendo al hombre mientras la mujer huye.

La familia afirmó que ella corrió hacia la casa y se escondió con su hijo de 7 años.

El domingo, aún podía verse un gran agujero en la puerta del dormitorio.

Sofía y otros familiares aseguraron que los agentes detuvieron a los padres del niño de 7 años, y que el padre cuenta con permiso de trabajo.

También señalaron que ICE detuvo a otro hombre en la planta baja y a un cuarto hombre, padre de dos niños y con un tercer hijo en camino.

¿Qué sigue?

La familia continúa evaluando los daños en la vivienda mientras buscan entender las razones del operativo.

Aseguran que el impacto emocional persiste entre los menores y adultos que estaban en la casa.

No se han proporcionado detalles adicionales sobre el estatus o paradero de los detenidos.

