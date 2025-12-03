Arrestan a cuatro hombres por red satánica de abuso infantil en Australia

Red satánica infantil expuesta

Cuatro sospechosos arrestados

Videos de tortura encontrados

Segun informa people en español, Los investigadores identificaron conexiones digitales que revelaron la existencia de una red satánica de abuso infantil dedicada a distribuir material gráfico mediante plataformas cifradas operadas internacionalmente desde Australia.

Las autoridades australianas destacaron que la investigación permitió identificar estructuras jerárquicas dentro del grupo, incluyendo miembros con roles específicos para producir, almacenar y distribuir contenido vinculado a rituales satánicos y abuso infantil.

Los agentes confirmaron que la recopilación de evidencia tomó varios meses, dado que los implicados utilizaban herramientas avanzadas de anonimato para ocultar identidades mientras compartían imágenes extremadamente perturbadoras de menores.

La policía señaló que el hallazgo representa un avance crucial en la lucha contra redes dedicadas al abuso infantil, especialmente aquellas que incorporan elementos ritualistas para justificar actos atroces.

Operativo en Sídney culmina con arrestos

4 men caught in GLOBAL SATANIC child abuse ring Sydney cops seize thousands of videos of abuse and torture of INFANTS, children & animals — using satanic rituals and OCCULT symbolism pic.twitter.com/C2iSNVosDL — RT (@RT_com) December 2, 2025



El operativo policial se desarrolló simultáneamente en distintos puntos de Sídney, permitiendo a los agentes asegurar dispositivos electrónicos esenciales para comprender el funcionamiento de la organización delictiva investigada.

Los oficiales utilizaron equipo especializado para ingresar rápidamente a los domicilios, evitando posibles destrucciones de evidencia digital que pudieran comprometer el avance de la investigación liderada por la Brigada de Delitos Sexuales.

Entre los arrestados se encontraba el presunto líder operativo, cuya captura permitió a los detectives acceder a comunicaciones internas cruciales para desmantelar la estructura completa del grupo involucrado.

La policía destacó que los sospechosos mostraban un patrón coordinado de acciones, evidenciando vínculos sólidos que sostenían la operación criminal activa en diferentes sectores de la ciudad.