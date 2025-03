Crónica desde Chile: MundoNOW vive la adrenalina del descenso urbano más extremo con Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025

Aunque no solo los espectadores vivían la emoción de la carrera, también los riders estaban al borde de la ansiedad, pero con la determinación de dar lo mejor de sí mismos.

«Antes no ponían rejas de seguridad, pero ahora las cosas han cambiado. Me emociona ver la competencia, aunque da miedo cuando los chicos se caen», agregó.

Con todo y lesión, logra quinto lugar

Uno de ellos fue Gonzalo Gajdosech, de Mendoza, Argentina, quien a sus 23 años ya participaba por cuarta vez en la carrera.

No imaginaba lo bien que le iría al finalizar: logró un impresionante quinto lugar a pesar de una lesión en el hombro.

«Entrenando para esta competencia me lesioné. Me desanima porque tengo que operarme, pero no dejo de entrenar. Adapto mi estrategia para cada ruta y cada escalón cuenta», contó el argentino.

Además, confesó estar nervioso porque era la primera vez que competía con su bicicleta nueva, lo que le agregaba un nivel extra de incertidumbre.