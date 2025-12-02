Red Bull hace temblar la F1: Eligen a su nuevo piloto

Red Bull 2026 inicia una revolución inesperada: un piloto queda fuera, otro asciende y las piezas se mueven de forma estratégica.

Red Bull rompió con la expectativa y confirmó un movimiento que sacudió la parrilla: Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en 2026, mientras Yuki Tsunoda pierde su asiento tras una temporada que no cumplió con lo esperado.

La decisión consolida el ascenso del piloto francoargelino, uno de los novatos más destacados del 2025.

¡Oficial! Red Bull elige a Isack Hadjar y deja fuera a Yuki Tsunoda para 2026

La escudería de Milton Keynes, una de las dos que aún no definía su alineación, despejó finalmente el misterio que rodeaba el segundo asiento, históricamente uno de los más exigentes y volátiles de la Fórmula 1 moderna.

Hadjar sube al asiento más codiciado junto a Verstappen

La temporada 2025 dejó claro que Isack Hadjar estaba listo para competir a un nivel superior.

Pese a un arranque dramático en Australia, donde chocó en la vuelta de formación, su campaña tomó forma con clasificaciones sólidas y resultados consistentes.

En 13 carreras largó dentro del top 10 y fue el único de los pilotos del entorno Red Bull —incluyendo Tsunoda y Liam Lawson— en subir al podio.

Su tercer lugar en Países Bajos, tras mantener un ritmo competitivo y capitalizar el abandono de Lando Norris, terminó por sellar su caso para ascender al equipo principal.

Red Bull elogió esa consistencia, un factor clave en la decisión de reemplazar a Tsunoda, quien no logró consolidarse pese a la expectativa generada tras su llegada a Racing Bulls.

Tsunoda se queda sin asiento… pero no fuera del equipo

El movimiento deja a Yuki Tsunoda sin asiento para la temporada 2026, cerrando un ciclo que no logró despegar como la organización esperaba.

Aun así, Red Bull mantendrá al japonés como piloto de reserva, en parte debido a su vínculo comercial con Honda.

La negociación entre Red Bull y la automotriz japonesa continúa, especialmente por el suministro de unidades de potencia para pruebas TPC.

La permanencia de Tsunoda facilita un acuerdo más beneficioso, incluso con el cambio de proveedor principal de motores de Honda a Ford para 2026.

Racing Bulls, por su parte, cubrirá ambos asientos con pilotos de su academia: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Una decisión estratégica para una nueva era técnica

El ascenso de Hadjar llega justo cuando Red Bull se prepara para un cambio significativo en la reglamentación técnica y en su asociación motriz.

Su llegada al equipo principal coincide con un momento en que la escudería busca reforzar estabilidad y rendimiento alrededor de Verstappen.

Hadjar enfrenta ahora el desafío mayor: demostrar que puede sostener el nivel que lo llevó hasta el asiento que tantas carreras ha cambiado dentro de la estructura.

