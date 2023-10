Amor y otras cosas: cómo recuperar al ex, ¿vale la pena?

También menciona que mantener contacto inmediatamente después de una ruptura puede aumentar la ansiedad y no es atractivo para tu ex.

El consejo principal que destaca es la importancia del «Contacto Cero». Esto implica dejar de comunicarse con tu ex por un período significativo después de la ruptura.

Hace hincapié en que es crucial asegurarte de que estás tomando esta decisión por razones válidas y no solo por miedo a la soledad o a perder a alguien. Con esto dicho, aquí reflexiones para llevar a cabo este proceso.

López Velarde sugiere que esta pregunta es esencial porque, en ocasiones, es más importante aprender de las experiencias pasadas y seguir adelante en lugar de intentar recuperar una relación que podría no ser saludable.

Entonces, el primer consejo se centra en la reflexión sobre si realmente vale la pena intentar recuperar a tu ex.

El tema del ex es un tema que, sin duda, algún momento de tu vida aparecerá. Sin embargo, no siempre es el camino a seguir regresar con él.

La carta de corte está diseñada para tener un impacto emocional y psicológico en tu ex. Cuando la lea, puede experimentar diversas emociones, como negación, ira y, eventualmente, apertura a la reconciliación.

Aceptación. En el último bloque de la carta, se acepta la decisión de tu ex de terminar la relación y se expresa el deseo de que le vaya bien en el futuro. Esta sección debe cerrarse de manera definitiva, sin dejar espacio para malentendidos.

Lo que realmente pasó. El siguiente paso es reconocer tus errores y responsabilizarte de las acciones que pudieron haber contribuido a la ruptura. Debes ser específico y evitar culpar a tu ex.

Además, menciona que recuperar a tu ex es relativamente fácil en comparación con volver a tener una relación saludable con esa persona.

López Velarde enfatiza que recuperar a tu ex es solo el primer paso. Lo más importante es asegurarse de haber trabajado en las «enfermedades» de la relación que llevaron a la ruptura.

Consideraciones sobre el tiempo y el proceso

Finalmente, López Velarde señala que el momento adecuado para recuperar a tu ex es crucial. Esto implica esperar hasta que tu ex haya avanzado en su proceso de duelo y esté abierto a la negociación.

También menciona que, en promedio, esto puede llevar de 25 a 45 días, pero cada caso es único.

Además, destaca que el proceso de recuperación no debe ser forzado. Debe fluir de manera natural y no deberías sentirte ansioso por contactar a tu ex. El tiempo y la paciencia son esenciales en este proceso.

De esta forma, Jorge Luis plantea la importancia de la reflexión acerca de lo que realmente pasó en la relación para saber si en realidad es justo para ambos iniciar la recuperación de relación. ¡Esperamos que estos consejos te sean de utilidad para ti!