La guardia costera de Túnez informó que recuperó unos 210 cuerpos de inmigrantes en menos de dos semanas que aparecieron en su principal línea costera debido a un aumento continuo de la migración regional, informó la agencia The Associated Press. Por el momento, las autoridades siguen trabajando en resolver los problemas de migración en el territorio.

Al momento, se conoce que las autoridades siguen investigando los 210 cuerpos que fueron hallados cerca de la costa de Túnez. Por ello, informaron que los exámenes preliminares de los cadáveres indicaron que los migrantes eran del África subsahariana, según Houssemeddine Jebabli de la Guardia Nacional, informó la agencia The Associated Press.

Recuperan cuerpos migrantes Túnez: ¿Se están identificando los cuerpos?

Para aliviar la presión sobre los hospitales, las autoridades locales están acelerando el entierro de las víctimas después de realizar pruebas de ADN y una posible identificación por parte de los familiares, largó Masmoudi y señaló The Associated Press. Archivado como: Recuperan cuerpos migrantes Túnez

Romdhane Ben Amor, vocero del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), una organización no gubernamental especializada en temas migratorios, manifestó que las autoridades locales se comprometieron el año pasado a habilitar un cementerio especial para migrantes, “sobre la base de que no son musulmanes”, citóThe Associated Press.