La administración Trump planea recortar personal en la CIA y agencias de inteligencia

La administración de Donald Trump tiene planeado reducir significativamente la fuerza laboral de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras agencias de inteligencia estadounidenses.

Según fuentes cercanas a la situación, el objetivo es recortar miles de empleos en un período de varios años.

Este plan forma parte de una estrategia más calculada en comparación con las medidas adoptadas en otras agencias del gobierno.

Mientras que organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han sido prácticamente desmantelados, los recortes en la CIA se presentan de manera más gradual.

🇺🇸WHO NEEDS ESPIONAGE? TRUMP SAYS «NOT US»

The CIA’s losing 1,200 people. The NSA, DIA, and even the satellite guys are getting chopped too.

No, it’s not a spy movie. It’s real.

Trump’s crew says they’re trimming “dead weight” to make agencies lean and mean.

Critics say it’s… https://t.co/alhlVxVWAY pic.twitter.com/SYhlG61f2B

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 2, 2025