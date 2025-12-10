Recorte de tasas de la reserva federal ¿Por qué Trump está presionando a la Fed?

La Reserva Federal aprobó un nuevo recorte de tasas en su última reunión del año.

La decisión llega sin datos clave de empleo e inflación por el cierre del gobierno.

El presidente Trump aumenta la presión pública sobre la FED y cuestiona nombramientos sin pruebas.

La Reserva Federal aprobó un recorte de tasas en 0,25% hasta 3,5% – 3,75% en su reunión de diciembre.

Esta desición de efectúo en medio de un entorno económico marcado por inflación impulsada por aranceles, señales de enfriamiento laboral y la falta de datos actualizados debido al cierre del gobierno.

La situación se intensifica por las críticas del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado la legitimidad de algunos nombramientos dentro del banco central y ha señalado directamente a su presidente, Jerome Powell.

Recorte de tasas de diciembre: un cierre de año lleno de incertidumbre

La Reserva Federal enfrentó un doble desafío: inflación aún por encima del 2 % y un mercado laboral debilitado.

Última Hora | La Fed recorta tasas por tercera vez al hilo: el banco central mantiene su previsión de un solo recorte en 2026. El comité bajó la tasa a 3,5%-3,75% con una votación dividida de 9 a 3, la más fragmentada desde 2019. https://t.co/gZDz0GkqqI 📷: Al Drago/Bloomberg pic.twitter.com/e6h1cryEQe — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) December 10, 2025

Este año ha registrado una desaceleración en la contratación y un aumento de despidos. La Fed ya aplicó dos recortes de tasas en septiembre y octubre que sumaron medio punto porcentual, pero aún no logra estabilizar completamente la economía.

El cierre del gobierno aplazó la publicación de datos fundamentales: el reporte de empleo de noviembre y la última cifra de inflación llegarán hasta mediados de diciembre, después de la reunión de la Fed.

Esto obliga a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a tomar su decisión sin indicadores clave.

Además, el repunte inflacionario reciente está vinculado a los aranceles establecidos por la propia administración de Trump, generando tensiones entre política económica y decisiones técnicas del banco central.