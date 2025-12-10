Recorte de tasas de la reserva federal ¿Por qué Trump está presionando a la Fed?
Publicado el 12/10/2025 a las 15:21
- La Reserva Federal aprobó un nuevo recorte de tasas en su última reunión del año.
- La decisión llega sin datos clave de empleo e inflación por el cierre del gobierno.
- El presidente Trump aumenta la presión pública sobre la FED y cuestiona nombramientos sin pruebas.
La Reserva Federal aprobó un recorte de tasas en 0,25% hasta 3,5% – 3,75% en su reunión de diciembre.
Esta desición de efectúo en medio de un entorno económico marcado por inflación impulsada por aranceles, señales de enfriamiento laboral y la falta de datos actualizados debido al cierre del gobierno.
La situación se intensifica por las críticas del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado la legitimidad de algunos nombramientos dentro del banco central y ha señalado directamente a su presidente, Jerome Powell.
Recorte de tasas de diciembre: un cierre de año lleno de incertidumbre
La Reserva Federal enfrentó un doble desafío: inflación aún por encima del 2 % y un mercado laboral debilitado.
Última Hora | La Fed recorta tasas por tercera vez al hilo: el banco central mantiene su previsión de un solo recorte en 2026.
El comité bajó la tasa a 3,5%-3,75% con una votación dividida de 9 a 3, la más fragmentada desde 2019. https://t.co/gZDz0GkqqI
📷: Al Drago/Bloomberg pic.twitter.com/e6h1cryEQe
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) December 10, 2025
Este año ha registrado una desaceleración en la contratación y un aumento de despidos. La Fed ya aplicó dos recortes de tasas en septiembre y octubre que sumaron medio punto porcentual, pero aún no logra estabilizar completamente la economía.
El cierre del gobierno aplazó la publicación de datos fundamentales: el reporte de empleo de noviembre y la última cifra de inflación llegarán hasta mediados de diciembre, después de la reunión de la Fed.
Esto obliga a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a tomar su decisión sin indicadores clave.
Además, el repunte inflacionario reciente está vinculado a los aranceles establecidos por la propia administración de Trump, generando tensiones entre política económica y decisiones técnicas del banco central.
Aumenta la presión del presidente Trump
Según EFE, el presidente Trump incrementó sus críticas durante un mitin en Pensilvania. Allí afirmó, sin presentar pruebas, que su predecesor Joe Biden podría haber “instalado gente sin autorización” dentro de la Reserva Federal.
“No sé, creo que es algo que debemos investigar. Se mete a gente sin autorización”, dijo en ese evento, sugiriendo que su administración revisaría los nombramientos internos de la institución.
Trump también calificó a Jerome Powell como “mal jefe de la Reserva Federal” y pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que analizara la situación.
Sus declaraciones llegan en un momento en que los mercados anticipan un nuevo recorte de tasas de 0,25 %, aunque las actas de la última reunión mostraron división entre los funcionarios del FOMC.
¿Cómo afecta el recorte de tasas a la comunidad latina?
Las decisiones de la Reserva Federal influyen directamente en préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y financiamientos.
Para muchas familias latinas, un recorte de tasas puede ofrecer alivio temporal, pero no elimina el impacto acumulado de la inflación en productos básicos y servicios esenciales.
Por otro lado, la desaceleración del mercado laboral afecta sectores donde la comunidad hispana tiene fuerte presencia. Menos contrataciones y más despidos elevan la preocupación por estabilidad laboral y oportunidades económicas.
Qué sigue
La Reserva Federal anunció su decisión en un ambiente de gran presión política y con datos incompletos.
Analistas esperan que el banco central examine con mayor detenimiento cada indicador en los próximos meses antes de nuevos ajustes.
Las tensiones entre el presidente Trump y la institución podrían influir en la percepción pública y en el margen de maniobra del banco central para 2026.