Prepárense para el caos: EE.UU. prevé récord de vuelos en Thanksgiving tras el cierre federal

El récord de viajes en avión marcará la temporada de Acción de Gracias en EE.UU., con 31 millones de pasajeros, 52.000 vuelos previstos
Por 
2025-11-25T01:10:35+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/24/2025 a las 20:10

  • Récord histórico de vuelos
  • Recuperación tras cierre federal
  • Aumenta tráfico por festividades

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos se prepara para un periodo histórico de movimiento aéreo durante las festividades de Thanksgiving

Sean Duffy explicó en Newark que el tráfico aéreo ha recuperado casi toda la normalidad tras el cierre federal.

Las autoridades prevén que 31 millones de pasajeros transiten por los aeropuertos del país entre hoy y el 30 de diciembre.

El día de mayor actividad será el martes, cuando se esperan 52.000 vuelos en todo el espacio aéreo estadounidense.

Recuperación operativa tras el cierre federal


La recuperación se atribuye a la normalización de operaciones después de que el cierre obligara a recortar un 6 % de los vuelos.

Duffy aseguró que ahora hay suficiente personal en torres de control, plataformas y centros de tráfico aéreo.

El secretario anticipó estabilidad en la operación, incluso durante los días de mayor demanda.

La dotación de personal permitirá evitar los problemas experimentados durante el cierre federal.

Récord de viajes en avión y desplazamientos por carretera

Récord, vuelos, festividades MundoNOW
Récord de viajes en avión marca temporada festiva FOTO: SHUTTERSTOCK

Además del movimiento aéreo, 73 millones de personas viajarán por carretera según la Asociación Americana del Automóvil.

Los días de mayor congestión vial serán el martes 25, miércoles 26 y domingo 30.

Estas cifras se enmarcan dentro del patrón habitual de viajes durante las festividades.

El aumento simultáneo de movilidad por aire y carretera confirma el restablecimiento del ritmo nacional.

Tráfico ferroviario y campaña sobre modales en vuelos

Para los próximos seis días se pronostican 1,2 millones de pasajeros en tren.

Duffy enfatizó la importancia de la coordinación entre aeropuertos, aerolíneas y agencias federales.

El secretario mencionó la nueva campaña del Departamento de Transporte sobre buenos modales en los vuelos.

El objetivo de la campaña es minimizar incidentes y mejorar la experiencia de los viajeros en temporada alta.

