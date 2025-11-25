Prepárense para el caos: EE.UU. prevé récord de vuelos en Thanksgiving tras el cierre federal

Récord histórico de vuelos

Recuperación tras cierre federal

Aumenta tráfico por festividades

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos se prepara para un periodo histórico de movimiento aéreo durante las festividades de Thanksgiving

Sean Duffy explicó en Newark que el tráfico aéreo ha recuperado casi toda la normalidad tras el cierre federal.

Las autoridades prevén que 31 millones de pasajeros transiten por los aeropuertos del país entre hoy y el 30 de diciembre.

El día de mayor actividad será el martes, cuando se esperan 52.000 vuelos en todo el espacio aéreo estadounidense.

Recuperación operativa tras el cierre federal

EEUU prevé récord de viajes en avión en Acción de Gracias tras recortes del cierre federal #NoticiasSIN Más detalles en nuestro periódico https://t.co/Ovpz0o33FIhttps://t.co/c7F4v2Ikr5 pic.twitter.com/kq90qMeacA — Noticias SIN (@SIN24Horas) November 24, 2025



La recuperación se atribuye a la normalización de operaciones después de que el cierre obligara a recortar un 6 % de los vuelos.

Duffy aseguró que ahora hay suficiente personal en torres de control, plataformas y centros de tráfico aéreo.

El secretario anticipó estabilidad en la operación, incluso durante los días de mayor demanda.

La dotación de personal permitirá evitar los problemas experimentados durante el cierre federal.