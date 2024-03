Migrantes sin pasaporte deberán someterse a reconocimiento facial para abordar vuelos en EEUU

TSA requiere reconocimiento facial para abordar.

Migrantes sin pasaporte enfrentan desafíos.

Cambio de política causa confusión.

Se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha implementado un cambio significativo en sus políticas de abordaje para migrantes.

De acuerdo a la agencia de noticias de The Associated Press, la política estaría afectando a los migrantes que no cuentan con un pasaporte válido.

También te podría interesar: ¡Atención comunidad! Vienen más retenes

Señalan que la medida ha logrado generar confusión y preocupación entre los inmigrantes y grupos activistas en Texas.

Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast Tu Mundo Hoy, dando CLICK AQUÍ.

Para escuchar el podcast da click en la imagen