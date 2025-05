Otro escape en Luisiana: joven recluso huye por segunda vez de la misma cárcel

Mientras la policía aún busca a cuatro de los diez presos fugados de una cárcel en Nueva Orleans, otro recluso volvió a escapar de una prisión en Luisiana.

Se trata de Tra’Von Johnson, un joven de 19 años que huyó el pasado 22 de mayo de la cárcel de la parroquia de Tangipahoa.

Esta es la segunda vez que Johnson logra escapar de ese mismo centro penitenciario, según confirmaron las autoridades locales.

El escape ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando otro interno ayudó a Johnson a trepar y saltar la valla perimetral.

Tra’von Johnson, who has been awaiting trial as a murder suspect, is no stranger to escapes. About a year ago, he escaped from the same jail with three other inmates>>https://t.co/5DcoN4bK0f pic.twitter.com/zhCbTeKEoP

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) May 23, 2025