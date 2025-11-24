Cómo reclamar deducciones de impuestos por propinas y horas extras: guía rápida
Publicado el 11/24/2025 a las 15:04
El Departamento del Tesoro y el IRS publicaron una guía para ayudar a trabajadores a reclamar deducciones por propinas y horas extra.
La medida se aplicará desde el año fiscal 2025 bajo la Ley Única, Grande y Hermosa.
Esto representa un cambio importante para quienes ganan parte de sus ingresos a través de propinas o trabajos con mayor carga horaria.
Cómo reclamar deducciones de impuestos
La nueva guía permite reclamar deducciones de impuestos usando la información habitual del Formulario W-2 o, si aplica, el Formulario 4137.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que este cambio ayudará a los trabajadores a conservar una mayor parte de su dinero, señalando que es un resultado directo de la agenda del presidente Trump.
- Entre 2025 y 2028, la deducción por propinas calificadas podrá alcanzar hasta $25,000 anuales, con eliminación gradual para quienes superen ingresos de $150,000 o parejas con $300,000.
Con alrededor de 6 millones de empleados que reportan propinas en EE.UU., la medida apunta a un sector crucial de la fuerza laboral.
- Para las horas extra, la deducción máxima será de $12,500 por persona, o $25,000 en declaraciones conjuntas. Solo se podrá deducir la parte “premium” del pago por tiempo extra, es decir, el monto que supera el salario regular por hora.
Ingresos por propinas y cómo calcular lo deducible
Los trabajadores podrán utilizar los ingresos por propinas reportados en su W-2 para establecer el monto deducible. También se pueden incluir propinas no declaradas registradas en el Formulario 4137.
La guía brinda ejemplos prácticos:
- Una mesera cuyo W-2 muestra $18,000 en propinas puede usar ese valor como base de cálculo.
- Un barman que reportó $20,000 a su empleador y tiene $15,000 en la casilla 7 del W-2 puede elegir cualquiera de los montos, sumando además las propinas no declaradas del 4137.
- Un guía turístico independiente puede justificar sus propinas con registros diarios aunque su 1099-K no las desglosa.
La regla clave es que el trabajador use la cantidad respaldada por documentos oficiales o registros diarios.
¿Cómo reclamar las deducciones por horas extra?
Para horas extra, la deducción se enfoca únicamente en la parte adicional que exige la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA).
Ejemplos incluidos en la guía muestran cómo calcular la parte deducible:
- Si un empleado recibe $5,000 como prima por horas extra, ese monto es deducible.
- Si el total de pago extra fue de $15,000 y la prima equivale a un tercio de esa cifra, los $5,000 siguen siendo la base.
- Cuando una empresa paga doble, como en el caso de Brad, la prima FLSA es la fracción correspondiente: $20,000 dividido entre 4, lo que genera $5,000 deducibles.
Estas deducciones estarán disponibles para contribuyentes que detallan y para quienes no lo hacen.
Impacto para la comunidad latina en EE.UU.
La comunidad latina cuenta con una gran presencia en restaurantes, hospitalidad, limpieza, comercio y servicios personales, sectores en los que las propinas y las horas extra son parte fundamental del salario mensual.
La posibilidad de reclamar deducciones de impuestos sin trámites adicionales ofrece un beneficio directo: mejorar reembolsos y reducir la carga fiscal sin depender de que el empleador entregue cálculos detallados.
Para trabajadores independientes —como guías turísticos, repartidores o contratistas— la opción de usar registros diarios facilita la deducción y evita controversias comunes sobre reportes incompletos.
Qué dicen las autoridades
Scott Bessent escribió en X: “Gracias al presidente Trump, esta ley histórica garantiza que millones de estadounidenses trabajadores conservarán una mayor parte de sus ingresos.”
Today, Treasury and the IRS released new guidance to help American workers claim deductions for tips and overtime pay under the One Big Beautiful Bill.
Thanks to President Trump, this historic law ensures millions of hardworking Americans will keep more of what they earn.
Qué sigue
El IRS actualizará formularios e instrucciones para la próxima temporada fiscal.
Se espera que los contribuyentes tengan herramientas más claras para reportar ingresos por propinas y horas extra, aplicando las nuevas reglas entre 2025 y 2028.
La recomendación es revisar los cambios anualmente para confirmar límites de deducción y posibles actualizaciones derivadas de los ingresos sujetos a eliminación gradual.