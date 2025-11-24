Cómo reclamar deducciones de impuestos por propinas y horas extras: guía rápida

El Tesoro y el IRS publicaron guías para reclamar deducciones de impuestos por propinas y horas extras.

Importa porque millones de trabajadores podrán ahorrar más sin trámites complejos.

Lo que viene ahora: actualización de formularios y más claridad sobre montos deducibles.

El Departamento del Tesoro y el IRS publicaron una guía para ayudar a trabajadores a reclamar deducciones por propinas y horas extra.

La medida se aplicará desde el año fiscal 2025 bajo la Ley Única, Grande y Hermosa.

Esto representa un cambio importante para quienes ganan parte de sus ingresos a través de propinas o trabajos con mayor carga horaria.

Cómo reclamar deducciones de impuestos

La nueva guía permite reclamar deducciones de impuestos usando la información habitual del Formulario W-2 o, si aplica, el Formulario 4137.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que este cambio ayudará a los trabajadores a conservar una mayor parte de su dinero, señalando que es un resultado directo de la agenda del presidente Trump.

Entre 2025 y 2028, la deducción por propinas calificadas podrá alcanzar hasta $25,000 anuales, con eliminación gradual para quienes superen ingresos de $150,000 o parejas con $300,000.

Con alrededor de 6 millones de empleados que reportan propinas en EE.UU., la medida apunta a un sector crucial de la fuerza laboral.