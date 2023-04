De acuerdo con El Financiero , aún y cuando todavía no conocemos los datos de febrero, en enero la inflación al consumidor solo bajó de 6.5 por ciento a 6.4 por ciento, y la subyacente también observó una reducción marginal de 5.7 por ciento a 5.6 por ciento anual. ARCHIVADO DE: Reclamar cheque de 500

Reclamar cheque de 500: Más ciudades en california

De acuerdo con The Sun US, Sacramento será otra de las ciudades afortunadas. El programa piloto es cortesía de la organización sin fines de lucro United Way California Capital Region, que ofrece pagos mensuales de $500. El alcalde Darrell Steinberg sugirió usar los $750,000 en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para apoyar el programa.

Inicialmente, el programa tenía como objetivo proporcionar $300 en apoyo mensual a 100 hogares de Sacramento. Pero dado que la primera fase finalizará en mayo de 2023, se alienta a un nuevo lote de 80 familias a presentar su solicitud antes del 14 de abril. ARCHIVADO DE:Reclamar cheque de 500