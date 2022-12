Pero, no todo fue malo en dicha publicación. En los comentarios de redes sociales, destacaron la participación de Adamari López y comenzaron a mencionar que fue “la que mejor participó” y que siempre los hacía reír con sus ocurrencias. Aunque claro, también hubo quien no dudó en tirarle odio por su manera de cantar.

¡LES “LLUEVE SOBRE MOJADO”! Los conductores de Hoy Día, se vieron envueltos en críticas después de que las cuentas oficiales del programa compartieron un pedazo de la sección “Los descompositores”, donde tuvieron que cantar un pedazo de la canción más popular de Bad Bunny. Tal parece que al público no le gustó dicha interacción y los malos comentarios no tardaron en aparecer.

Al parecer, al público no le gustó la sección y comenzaron a lanzar críticas sobre la participación de los conductores en esta sección. En algunos, resaltan que Telemundo no está teniendo una buena programación, mientras que otras personas culparon a ‘ChikyBombom’ por ser una “ridícula” y haberse unido al programa.

Críticas conductores Hoy Día: “No hay química”

La gente, también hizo comentarios sobre la química que tiene el grupo en cuestión y detallaron que no es que el público “les tire” críticas, sino que se dan cuenta de las deficiencias que hay en el programa. Al igual, destacaron que no hay un buen desarrollo en el mañanero, por lo que creen que los conductores no son buenos. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

“La verdad que veo los comentarios negativos y veo no es que el público seamos negativos en lo que opinamos, pero carajo, es que no hay ni química en este equipo. No hacen buen equipo, ni juntos, ni separado”, “De verdad que dejan mucho que desear el budget, ya no les da para buenos conductores”, declararon. Archivado como: Críticas conductores Hoy Día