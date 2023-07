Alejandra Espinoza fue sorprendida por los miembros de la agrupación CNCO cuando anunciaron que había ganado el premio a ‘Ídolo de la Juventud’, mientras su hijo Matteo también le dedicó unas palabras de amor. Aunque el momento fue enternecedor debido a que la orgullosa madre recibió el reconocimiento con el pequeño, la audiencia no comprendió por qué ocurrió.

«¿Qué hizo para que le den un premio?»

Tras darse a conocer el premio que obtuvo, los internautas no dudaron en comenzar a cuestionarse por qué ganó un premio y por supuesto, las burlas llegaron en poco tiempo. Algunas personas declararon que la presentadora no realizó algo espectacular para ser premiada, mientras que otras personas señalaron que su labor no tenía gran peso en la industria del espectáculo.

«¿Y qué hizo para que le den un premio? ¿Estar casada con un boricua o ser Nuestra Belleza Latina?», «Yo también quiero saber que le hace merecedora de elogios. ¿O será que descubrió el agua tibia?», «Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hizo para ese premio? Sinceramente, esa cadena ha tenido presentadoras muy bien preparadas e inteligentes y nunca les dieron un premio que de verdad merecían», señalaron.