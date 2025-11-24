¿No habrá recesión en 2026? qué dicen los expertos sobre la economía de EE.UU.

El secretario del Tesoro asegura que no habrá recesión en 2026

Importa porque hay señales de desaceleración en empleo, precios y manufactura

Lo que viene ahora: más reportes y discusión sobre proyecciones estatales

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos no enfrentará una recesión en 2026.

Aunque reconoció que sectores sensibles a las tasas de interés han sufrido, señaló que el crecimiento general sigue en terreno positivo.

Sin embargo, diversos indicadores recientes muestran señales mixtas que mantienen vivo el debate entre economistas y consumidores.

La economía de Estados Unidos muestra señales encontradas

En “Meet the Press” de NBC News, Bessent explicó que aunque la vivienda y otros sectores sensibles han experimentado caídas, no espera un crecimiento económico negativo.

🚨 BREAKING: Secretary Scott Bessent says MAJOR growth is coming in the Trump economy into 2026 🔥 «We are going to see substantial refunds to working families in Q1 2026. Americans will change their withholding and they will get an increase in real income!» «We have set the… pic.twitter.com/CXrTesacNl — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 23, 2025

También reconoció la desaceleración en la actividad fabril, afectada por el aumento de precios relacionado con aranceles.

La Universidad de Michigan reportó un aumento en la frustración de los consumidores frente al costo de vida.

Además, los planes de contratación disminuyeron a su nivel más bajo desde 2009, reflejando un mercado laboral más frío.