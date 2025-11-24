¿No habrá recesión en 2026? qué dicen los expertos sobre la economía de EE.UU.
Publicado el 11/24/2025 a las 15:46
- El secretario del Tesoro asegura que no habrá recesión en 2026
- Importa porque hay señales de desaceleración en empleo, precios y manufactura
- Lo que viene ahora: más reportes y discusión sobre proyecciones estatales
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos no enfrentará una recesión en 2026.
Aunque reconoció que sectores sensibles a las tasas de interés han sufrido, señaló que el crecimiento general sigue en terreno positivo.
Sin embargo, diversos indicadores recientes muestran señales mixtas que mantienen vivo el debate entre economistas y consumidores.
La economía de Estados Unidos muestra señales encontradas
En “Meet the Press” de NBC News, Bessent explicó que aunque la vivienda y otros sectores sensibles han experimentado caídas, no espera un crecimiento económico negativo.
🚨 BREAKING: Secretary Scott Bessent says MAJOR growth is coming in the Trump economy into 2026 🔥
«We are going to see substantial refunds to working families in Q1 2026. Americans will change their withholding and they will get an increase in real income!»
«We have set the… pic.twitter.com/CXrTesacNl
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 23, 2025
También reconoció la desaceleración en la actividad fabril, afectada por el aumento de precios relacionado con aranceles.
La Universidad de Michigan reportó un aumento en la frustración de los consumidores frente al costo de vida.
Además, los planes de contratación disminuyeron a su nivel más bajo desde 2009, reflejando un mercado laboral más frío.
Riesgo de recesión según analistas independientes
Aunque el Tesoro descarta una recesión en 2026, Moody’s Analytics afirma que 22 estados ya están en recesión, incluyendo Washington D.C., Georgia, Virginia, Nueva Jersey e Iowa. Los factores incluyen:
- Empleo estancado.
- Menor producción industrial.
- Reducción de personal en manufactura, tecnología, sector público, finanzas y servicios profesionales.
Mark Zandi explica que solo el sector salud y hostelería siguen creando empleos, mientras regiones como Nueva Inglaterra continúan con crecimiento limitado por factores demográficos.
Morgan Stanley, por su parte, estima que la economía podría desacelerarse en la primera mitad de 2026 antes de recuperarse gracias al gasto de consumo, inversión en IA y políticas monetarias más flexibles.
- Proyecta un crecimiento del PIB de 1.8% en 2026 y 2.0% en 2027.
Impacto para la comunidad latina
Las familias hispanas suelen estar concentradas en sectores vulnerables al ciclo económico, como construcción, manufactura o servicios públicos.
- Cuando la actividad disminuye, las horas laborales se recortan, los salarios se estancan y aumenta la competencia por empleos disponibles.
- Además, estados agrícolas e industriales con alta población latina enfrentan menor producción y menos actividad económica general.
Aunque el Tesoro proyecta estabilidad, la economía de Estados Unidos puede sentirse diferente en comunidades donde el ingreso depende de industrias sensibles a los precios y a la demanda.
Que dice el gobierno
Bessent afirmó: “Soy muy, muy optimista respecto a 2026. Hemos sentado las bases para una economía con un crecimiento muy fuerte y no inflacionario.”
Qué sigue
Los próximos meses serán clave para evaluar si el país se encamina hacia estabilidad o hacia un riesgo de recesión más amplio.
Los analistas seguirán monitoreando empleo, producción industrial y demanda del consumidor.
on aranceles, restricciones migratorias y un mercado laboral más lento, el panorama económico dependerá del equilibrio entre gasto, inversión y política fiscal.