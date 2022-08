Wendy’s saca la lechuga de sus sándwiches en medio del brote de E. coli

La decisión fue tomada en los restaurantes ubicados en Michigan, Ohio y Pensilvania

El peligroso brote de la bacteria se sigue propagando en tres estados de EEUU

Brote de bacteria continúa causando estragos en EEUU. La cadena de comida rápida Wendy’s indicó que está retirando la lechuga de los sándwiches en sus restaurantes en Michigan, Ohio y Pensilvania después de que las personas que las comían allí informaron que se enfermaron.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) dijeron el viernes que están tratando de determinar si la lechuga romana es la fuente de un brote de E. coli que ha enfermado al menos a 37 personas y si la lechuga romana utilizada en Wendy’s también se sirvió o vendió en otros negocios, reseñó AP.

Wendy’s toma drástica decisión tras brote de E. Coli

El CDC dijo que una persona también se enfermó en Indiana. Se dejó un mensaje con Wendy’s sobre lechuga en sándwiches en ese estado. El CDC dijo que no hay evidencia de que la lechuga romana que se vende en las tiendas de comestibles esté relacionada con el brote de E. coli.

La agencia también dijo que no aconseja a las personas que dejen de comer en Wendy’s o que no coman lechuga romana. Wendy’s dice que la lechuga que se usa en sus ensaladas es diferente y no se ve afectada por su decisión de retirar la lechuga de los sándwiches. La compañía dijo que está cooperando con los CDC. Archivado como: recall Wendys.