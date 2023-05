De acuerdo con los datos proporcionados por la agencia The Associated Press, revelaron que una de sus filiales tuvo malas pruebas de choque para un modelo de automóvil y suspendió los envíos de ese vehículo, afectando al principal fabricante automovilístico de Japón. Por el momento, se cree necesario poner fin a la producción.

¿Qué ocasionó este retiro?

Tras darse a conocer las malas noticias por parte de fábrica y poner fin al envío de cierto lote de automóviles de esta marca, se reveló que afectó alrededor de 56,111 vehículos híbridos Toyota Raize producidos por Daihatsu Motor Co., un fabricante especializado en modelos pequeños que es propiedad total de Toyota, indicó AP.

Pero no fue la única afectación que anunciaron en un reciente comunicado, sino que dijeron que también resultaron afectados alrededor de 22,329 vehículos vendidos como Daihatsu Rocky, según los fabricantes de automóviles. Todos los vehículos se vendieron en Japón, de acuerdo con The Associated Press.