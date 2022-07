¿Cuáles son los productos afectados?

Entre los 63 productos afectados por el recall de laxantes se encuentran: BEST CHOICE 10OZ LEMON MAG CITRATO – NDC: 63941-533-38, UPC: 70038200499; BEST CHOICE 10OZ CITRATO DE CEREZA – NDC: 63941-516-38, UPC: 70038587903; BEST CHOICE CITRATO DE UVA DE 10 OZ – NDC: 63941-162-38, UPC: 70038662204; CARE ONE 10OZ LEMON MAG CIT – NDC: 72476-001-38, UPC: 341520313226; CARE ONE 10OZ CHERRY CIT – NDC: 72476-002-38, UPC: 341520000553.

Otros productos vendidos en CVS también están dentro del retiro: CVS 10OZ LEMON MAG CIT – NDC: 63868-929-38, UPC: 50428335178; CVS 10OZ LEMON MAG CIT – NDC: 69842-983-38, UPC: 50428305942; CVS 10OZ CITRATO DE CEREZA – NDC: 69842-647-38, UPC: 50428297339; CVS CITRATO DE CEREZA 10OZ – NDC: 69842-647-38, UPC: 50428285152; CVS 10OZ CLR CITRATO DE UVA – NDC: 69842-763-38, UPC: 50428307458 y CVS 10OZ CLR CITRATO DE UVA – NDC: 69842-763-38, UPC: 50428325032. Para conocer la lista de medicamentos completa haga click AQUÍ.