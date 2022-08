¿Retiro por precaución?

“Lyons Magnus está retirando este ingrediente debido a la posibilidad de que cause contaminación microbiana, incluidos los organismos Cronobacter sakazakii y Clostridium botulinum”, resaltó la FDA aunque agregó que por el momento no se han informado enfermedades asociadas con el pan de pretzel de King’s Hawaiian, y hasta la fecha no se han encontrado patógenos en ningún producto de King’s Hawaiian.

Tanto la compañía como la FDA indicaron que el retiro de producto se hacía por precaución y para salvaguardar la salud y seguridad de sus consumidores. Para conocer el UPC y los códigos de lote que debe buscar en sus productos y verificar si están incluidos en el recall haga click AQUÍ.