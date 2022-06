Ford retira del mercado más de 2,9 millones de vehículos

Se trata de un problema de transmisión que podría hacer que los vehículos rueden mientras están estacionados

El retiro cubre ciertos vehículos Escape 2013 a 2019, C-Max 2013 a 2018, Fusion 2013 a 2016, Transit Connect 2013 a 2021 y Edge 2015 a 2018

Ford está retirando del mercado más de 2.9 millones de vehículos para solucionar un problema de transmisión que puede aumentar el riesgo de choques accidentales con ruedas, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias The Associated Press y The Washington Post.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras dijo en documentos publicados en su sitio web el miércoles 15 de junio que un buje que conecta el cable de la palanca de cambios a la transmisión puede degradarse o desprenderse.

Recall de Ford supera los 2 millones de vehículos

Eso puede evitar que los vehículos cambien a la marcha prevista. Un vehículo que se cree que se ha cambiado a la posición de ‘parking’ o estacionado puede estar en una marcha diferente, lo que le permitiría rodar estando estacionados.

Ford dice en los documentos que conoce cuatro informes de lesiones debido al problema y otros seis reclamos por daños a la propiedad. La empresa tiene 1.630 informes de garantía y 233 quejas por el problema. Archivado como: Recall Ford.