De acuerdo con BGR, la camioneta pick up tiene un problema con las bolsas de aire laterales (airbags) tipo cortina, que podrían no desplegarse en algunos vehículos. En respuesta, la compañía ofrecerá a los clientes reparaciones gratuitas de los airbags.

“Ford Motor Company (Ford) está retirando ciertos vehículos Maverick 2022. Es posible que las bolsas de aire laterales de cortina no se desplieguen correctamente. Como tal, estos vehículos no cumplen con los requisitos de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados número 226, “Mitigación de eyección””, indicó la compañía. Archivado como: recall Ford Maverick.

La compañía indicó que el problema de los vehículos afectados solo involucra la bolsa de aire lateral de cortina. Cuando las bolsas de aire que no se despliegan correctamente aumentan el riesgo de lesiones. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado lesionados.

No es el primer recall de Ford en lo que va de año

El recall del Ford Maverick no es el primer retiro masivo que hace la compañía en lo que va de año. En junio de 2022, Ford ordenó un recall de más de 2.9 millones de vehículos para solucionar un problema de transmisión que podía aumentar el riesgo de choques accidentales con ruedas, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias The Associated Press y The Washington Post.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras dijo en documentos publicados en su sitio web el miércoles 15 de junio que un buje que conecta el cable de la palanca de cambios a la transmisión puede degradarse o desprenderse. Eso podía evitar que los vehículos cambiaran a la marcha prevista. Un vehículo que se cree que se ha cambiado a la posición de ‘parking’ o estacionado puede estar en una marcha diferente, lo que le permitiría rodar estando estacionados.