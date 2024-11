Retiran de Walmart, Aldi y Target popular ensalada César por peligrosa bactería

En un giro inesperado, uno de los alimentos más consumidos y populares en Estados Unidos ha sido retirado masivamente de las estanterías de supermercados.

La ensalada César envasada de la marca Fresh Express Incorporated, conocida por su calidad y frescura, ha sido retirada debido a preocupaciones de salud.

Este retiro afecta a cadenas de supermercados de gran relevancia como Walmart, Aldi y Target, que han retirado este producto de sus tiendas para proteger la salud de sus clientes.

Fresh Express Incorporated, con sede en Salinas, California, fue quien anunció este retiro voluntario de la ensalada César, que se comercializa en envases de 5.75 onzas.

Fresh Express is recalling a limited number of Gourmet Café Chicken Caesar Salad Bowls because of the inclusion of recalled chicken items from BrucePac, an outside ingredient supplier. https://t.co/7PgELC8DVN

— Food Safety News (@foodsafetynews) October 28, 2024