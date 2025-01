Retiran productos de pollo por riesgo de salmonela: ¡No los consuma!

Un importante supermercado ha emitido una advertencia urgente dirigida a todos sus clientes tras identificar un posible riesgo de contaminación por salmonela en algunos de sus productos de pollo.

De acuerdo con la Agencia de Normas Alimentarias (FSA, por sus siglas en inglés), Marks and Spencer (M&S) tomó la decisión de retirar del mercado hamburguesas de pollo frito sureño crujiente y pollos Kiev que podrían representar un peligro para la salud.

Estos alimentos tienen fechas de caducidad específicas: 26 de enero, 30 de enero, 31 de enero y 1 de febrero de 2025.

Asimismo, la advertencia incluye a los Chicken Kyivs con fecha de caducidad del 26 de enero de 2025.

#FoodAlert Recall of specific batches of Marks and Spencer breaded chicken products due to the possible presence of Salmonella. https://t.co/PqWqoqJBE1 pic.twitter.com/rx4OZ6Qb96

— FoodSafetyAuthority (@FSAIinfo) January 24, 2025