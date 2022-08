Wendy’s sacó lechuga de sus sándwiches por el brote

Los CDC dijeron que una persona también se enfermó en Indiana y que no hay evidencia de que la lechuga romana que se vende en las tiendas de comestibles esté relacionada con el brote de E. coli. La agencia también dijo que no aconseja a las personas que dejen de comer en Wendy’s o que no coman lechuga romana. Wendy’s mencionó que la lechuga que se usa en sus ensaladas es diferente y no se ve afectada por su decisión de retirar la lechuga de los sándwiches. La compañía dijo que está cooperando con los CDC.

“Como empresa, estamos comprometidos a mantener nuestros altos estándares de seguridad y calidad alimentaria”, afirmó Wendy’s en un comunicado. El número de infectados podría aumentar con el tiempo debido a la incertidumbre detrás del origen del brote de la bacteria. Las personas infectadas con E. coli tienen rangos de edad de 6 a 91 años, indicaron los informes de las autoridades sanitarias citados por Fox News en un reporte. Los CDC dijeron que utilizarán su sistema PulseNet para rastrear la causa del brote de la bacteria E. coli durante su investigación. También declararon que el número real de infectados puede ser mayor y estar presente en otros estados de Estados Unidos, aparte de Ohio y Michigan.