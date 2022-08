Se lanzó una advertencia y se ordenó el recall de unas galletas vendidas en Target.

El retiro se efectúa por temor a que las galletas contengan piezas de metal.

Las galletas que protagonizan el recall fueron vendidas en tiendas Target en todo EEUU.

Nuevo retiro de alimento en Estados Unidos. Autoridades han ordenado el recall de unas galletas vendidas en distintas tiendas Target alrededor del país por temor a que contengan piezas de metal. Ante el suceso, instan a no consumirlas, sino desecharlas de inmediato.

El recall del producto se aplica a paquetes de 44 onzas de las galletas ‘Market Pantry White Fudge Animal’, que se venden en una jarra de plástico con forma de oso y están fabricados por la marca D.F. Stauffer Biscuit Co., Inc., detalló el reporte del periódico The Sun el lunes 29 de agosto.

Ordenan recall de galletas vendidas en Target

El retiro se produce después de que se encontrara alambre de metal dentro de una porción de las galletas, según indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos, que también explicó que los objetos extraños que son duros, afilados, grandes y se transmiten por los alimentos tienen más probabilidades de causar lesiones graves o lesiones dentales.

Mientras tanto, los objetos que son flexibles y de menor longitud tienen más probabilidades de causar lesiones menores, como asfixia o pequeñas laceraciones, expuso el informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que advirtió que el alambre de metal que se halló en las galletas podría causar lesiones en la boca o el sistema gastrointestinal, de acuerdo con la reseña del medio The Hill.