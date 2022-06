Los clientes de la cadena de supermercados Wegmans podrían correr el riesgo de enfermarse debido a unas cebollas vidalia que se venden por libras, por lo que la tienda anunció el recall el 24 de junio para ese producto vendido en tres estados, reportó el periódico The Sun el lunes 27 de junio.

No debes consumir este producto. Un nuevo recall (retiro) fue emitido en Estados Unidos y en esta oportunidad por unas cebollas que representan un riesgo para la salud de los consumidores, ya que podrían estar contaminadas con una bacteria. El alimento fue vendido en las sucursales de una tienda ubicada en tres estados.

El alimento se vendió en decenas de tiendas en tres estados

Los consumidores que deseen más información sobre el retiro del mercado de las cebollas vidalia vendidas en decenas de sucursales de Wegmans, pueden llamar al número telefónico 1-855-934-3663 de lunes a viernes entre las 8.00 am y 7.00 pm, hora del este, o los sábados y domingos de 8.00 am a 5.00 pm, también hora del este, precisó el reporte del periódico The Sun.

Además del recall de cebollas, la popular empresa de kits de comida Daily Harvest efectuó el retiro de uno de sus productos más populares: lentejas francesas y puerros (ajoporro) desmenuzados, después de recibir varios mensajes de clientes quienes se quejaron por problemas gastrointestinales.