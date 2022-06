El producto afectado está identificado como ‘Freshpet Select Fresh From the Kitchen Home Cooked Chicken Recipe’ (bolsa de 4.5 lbs) – UPC: 627975011673; Código de lote L 29/10/22; Fecha de caducidad: 29/10/22 L3. La compañía indicó que todos los productos del lote afectado serían desechados. Archivado como: ordenan recall de comida para mascotas.

La compañía indicó que el lote afectado corresponde con “Freshpet Select Fresh From the Kitchen Home Cooked Chicken Recipe”. Tras un análisis rutinario, las autoridades sanitarias detectaron que el alimento para perros puede contener bacterias peligrosas como la salmonella que pueden enfermar seriamente a tu perro.

Producto fue enviado a docenas de estados en EEUU

Pese a que la compañía indicó que el lote sería destruido en su totalidad, ya Freshpet había distribuido una parte del lote afectado a distintos minoristas a lo largo del país, incluidas varias tiendas Walmart en Alabama y Georgia.

Asimismo, tiendas Target limitadas y otros minoristas selectos en Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont y West Virginia vendieron el producto afectado por el recall.