Una empresa con sede en Nueva York emitió un retiro voluntario de sus camarones enlatados debido a una posible contaminación con clostridium botulinum, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Kawasho Foods USA Inc. amplió su retiro voluntario del 26 de febrero debido a una gran precaución ante las preocupaciones de que existía la posibilidad de que el producto estuviera subprocesado, lo que podría haber llevado a la posibilidad de organismos o patógenos de descomposición.

De acuerdo con ABC NEWS, el camarón mediano GEISHA se empaquetó en una lata de metal de 4 oz, con UPC 071140003909 (enumerado en la parte posterior de la etiqueta). El retiro solo se aplica a este producto específico.

El producto se distribuyó a minoristas de todo el país desde diciembre de 2022 hasta abril. Se pide a los consumidores que no usen ni consuman el producto, incluso si no se ve ni huele mal. Según la FDA, no se han reportado enfermedades hasta la fecha en relación con este producto.