Cada vez es más común que en Estados Unidos ordenen un retiro de producto del mercado por estar contaminado o por no haber cumplido los estándares de salud. Esta semana, un nuevo producto se ha sumado a los retiros, se trata de unas barras de proteína de la marca Built, específicamente de un lote de Banana Cream Pie Puffs.

De igual forma, se dio a conocer que las barras que hayan sido compradas en puntos de venta no están afectadas y son seguras para su consumo. Built ordenó el retiro después de realizar pruebas en un laboratorio externo, los resultados de las muestras dieron positivo para E. coli, aunque no se ha determinado la cepa exacta.

¿Qué hacer en el caso de tener un producto afectado?

La FDA instó a los consumidores que hayan comprado el producto en cuestión a que se comuniquen con la empresa a través del correo [email protected] para obtener un reembolso completo o un reemplazo del producto. Los consumidores que tengan preguntas también pueden comunicarse con la empresa en [email protected] o por teléfono al 1-801-845-2991 entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes a viernes, MST.

La contaminación por E. coli solo afectó a un lote en particular de barras Banana Cream Pie Puffs. Los resultados de las pruebas de productos adicionales fabricados por Built Brands indican que otros productos similares no se ven afectados y que la contaminación fue un incidente aislado, probablemente como resultado de no seguir las prácticas de GMP.