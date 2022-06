Ordenan un nuevo recall de analgésicos en Estados Unidos por contener componentes no declarados

Se ordenó un retiro de los analgésicos de la marca Artri King

Walmart ya retiró productos de la marca afectada y ahora Latin Foods Market está haciendo lo mismo con un nuevo retiro propio

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) publicó en abril una advertencia sanitaria sobre algunos analgésicos para tratar el dolor articular y la artritis de la marca Artri King pero luego, después de pruebas más exhaustivas, la FDA encontró que los productos Artri King contenían componentes químicos sin declarar.

El análisis de laboratorio de la FDA confirmó que Artri King contiene diclofenaco y dexametasona, dos ingredientes farmacéuticos que no figuran en la etiqueta del producto. Walmart retiró los productos afectados que podían contener diclofenaco no declarado en sus componentes pero a ese retiro se sumó Latin Foods Market luego de que la FDA descubriera que un analgésico en particular de la marca podía contener tanto diclofenaco como dexametasona, informó BGR.

¿Cuál es el producto que entra dentro del recall de analgésicos?

El analgésico incluido en el recall es Artri King Reforzado con Ortiga y Omega 3, que fue vendido en páginas web y en tiendas minoristas en todo el país. Los analgésicos vienen en frascos de 100 unidades (UPC 7 501031 111138) y contienen diclofenaco y dexametasona, sin embargo, no figuraban entre los ingredientes.

La dexametasona es un corticosteroide comúnmente utilizado para tratar afecciones inflamatorias. La FDA apuntó que el “uso de corticosteroides puede afectar la capacidad de una persona para combatir infecciones y puede causar niveles altos de azúcar en la sangre, lesiones musculares y problemas psiquiátricos”. Además, la dexametasona no declarada en Artri King puede causar efectos secundarios graves cuando se combina con otros medicamentos.