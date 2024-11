FDA ordena recall a huevos orgánicos vendidos en Costco por riesgo de salmonela

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) anunció este jueves el retiro del mercado de huevos orgánicos vendidos en tiendas Costco debido a la posible contaminación con salmonela.

Este aviso ha generado preocupación entre los consumidores de productos orgánicos, quienes confían en su calidad y seguridad.

Según el comunicado de la FDA, la empresa Handsome Brook Farms, con sede en Nueva York, tomó la decisión de retirar aproximadamente 10,800 unidades de huevos orgánicos de gallinas criadas en pasturas.

Estos se comercializan en empaques de 24 huevos bajo la marca Kirkland Signature, exclusiva de Costco.

