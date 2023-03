Esta no sería la primera vez en que la salud de Rebecca Jones se ve en un estado delicado, pero tal parece que ahora no hay motivos de preocuparse, pues la misma actriz de Televisa alzó la voz a través de redes sociales para aclarar de una vez por todas las diversas especulaciones que se han levantado a su alrededor.

Rebecca Jones rompe el silencio y dice la verdad de su salud

“Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas”, añadió a su escrito Rebecca Jones.

En seguida señaló que continúa los cuidados necesarios para su salud, “Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey. Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”. Archivado como: Salud de Rebecca Jones.